Üçlük uzmanı Stephen Curry'den NBA rekoru!

NBA'de Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, New York Knicks maçında bulduğu üçlük isabetleriyle tüm zamanların en çok üçlük atan oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu.

Madison Square Garden'da New York Knicks ile karşılaşan Golden State Warriors, parkeden 105-96 galip ayrılmayı başardı. New York Knicks karşısında 35 dakika süre bulan Stephen Curry, ürettiği 22 sayıyla takımı adına en skorer isim oldu.

5 ÜÇLÜK İSABETİYLE REKORU GELİŞTİRDİ

New York Knicks maçında tüm zamanların en çok üçlük atan oyuncusu rekorunu kırması için yalnızca 2 isabete ihtiyacı olan yetenekli oyuncu, 15 üçlük denemesinin 5'inde isabet sağladı ve adını tarihe yazdırdı.

Yeni rekorun sahibi olmak için sadece 2 üçlüğe ihtiyacı alan Stephen Curry, karşılaşmanın başlamasından 1 dakika 4 saniye sonra ilk üçlüğünü kaydettiği ve Ray Allen'a ait 2.973'lük rekoru egale etti. Karşılaşmanın 3 dakika 37. saniyesinde ise Alec Burk'un üzerinden ikinci üçlüğü kaydeden Stephen Curry, 2.974 rakamına ulaştı ve NBA tarihinin en çok üçlük kaydeden ismi oldu.

