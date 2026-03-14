La Liga | Girona-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga | Girona-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga’da 28. hafta heyecanı Girona ile Athletic Bilbao arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Ligde 31 puanla 15. sırada yer alan Michel’in öğrencileri, son maçında Levante ile 1-1 berabere kalarak dirençli bir görüntü sergiledi. Diğer tarafta 35 puanla 10. sırada bulunan ve Avrupa kupaları hedefinden kopmak istemeyen Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip, Barcelona mağlubiyetinin yaralarını sarmak istiyor. Montilivi Stadyumu’ndaki bu zorlu randevu, alt ve orta sıraları yakından ilgilendiriyor. Peki, Girona-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 08:54
La Liga | Girona-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga'nın 28. haftasında futbolseverler, stratejik bir taktik savaşına sahne olacak Girona-Athletic Bilbao karşılaşmasına kilitlendi. Ev sahibi ekipte Juan Carlos ve Bryan Gil gibi önemli eksikler bulunurken, Viktor Tsygankov önderliğindeki hücum hattının performansı merakla bekleniyor. Sezonun ilk yarısındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmış, iki ekip de sahadan birer puanla ayrılmıştı. Athletic Bilbao cephesinde ise Nico Williams'ın eksikliği hissedilse de Gorka Guruzeta'nın bitiriciliği takımın en büyük kozu olmaya devam ediyor. Her iki takımın da son beş maçlık form grafiğinde istikrar aradığı bu dönemde, Montilivi'den çıkacak sonuç ligin son düzlüğü öncesi büyük önem taşıyor. İşte Girona-Athletic Bilbao maçının detayları...

Girona-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 28. haftasındaki Girona-Athletic Bilbao maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Municipal de Montilivi'deki karşılaşma, Türkiye Saati ile 16.00'da başlayacak.

Girona-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Girona-Athletic Bilbao mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona-Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Rincon, Frances, Blind, Martinez; Witsel, Beltran; Tsygankov, Lemar, Roca; Vanat

Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta

Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti!
''G.Saray kazanırsa dükkan kapanır"
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 15. gün: Hark Adası vuruldu
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü!
Sergen Yalçın o ismin biletini kesti!
Real Madrid-Elche maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid-Elche maçı muhtemel 11'ler! 09:36
Papara Park'ta Karadeniz derbisi! Papara Park'ta Karadeniz derbisi! 09:35
Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti! Ahmet Çakar: Maalesef lig bitti! 09:30
G.Saray'da Can Armando gerçeği! G.Saray'da Can Armando gerçeği! 09:26
Real Oviedo-Valencia maçı ayrıntıları! Real Oviedo-Valencia maçı ayrıntıları! 09:23
Atletico Madrid-Getafe maç bilgileri! Atletico Madrid-Getafe maç bilgileri! 09:06
Daha Eski
Galatasaray-Rams Başakşehir FK maçı bilgileri Galatasaray-Rams Başakşehir FK maçı bilgileri 08:59
''G.Saray kazanırsa dükkan kapanır" ''G.Saray kazanırsa dükkan kapanır" 08:57
Girona-Athletic Bilbao maçı detayları! Girona-Athletic Bilbao maçı detayları! 08:54
F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor 01:08
F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor F.Bahçe'de şok! Futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor 01:02
F.Bahçe'den toplantı kararı! F.Bahçe'den toplantı kararı! 00:50