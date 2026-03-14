Galatasaray-Rams Başakşehir FK maçı canlı anlatım

Hafta içi Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek dev bir avantaj yakalayan Galatasaray, rotayı yeniden lige kırdı. Üç kulvarda da iddiasını sürdüren Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren RAMS Başakşehir karşısında galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta adeta bir kale inşa etmiş durumda. Ligde sahasında oynadığı son 31 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 25 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Lider ekip, bu seriyi Başakşehir karşısında da devam ettirerek en yakın takipçisiyle puan farkını korumayı amaçlıyor. Peki, Galatasaray - Rams Başakşehir FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

ZİRVE TAKİBİ RAMS PARK'TA: GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Avrupa kupaları iddiasını sürdüren RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Üç kulvarda da dolu dizgin yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde galibiyete uzanarak şampiyonluk yürüyüşünü perçinlemek istiyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir ile ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'deki bu kritik randevu, 14 Mart 2026 Cumartesi (Bugün) akşamı oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek mücadelenin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak olarak açıklandı.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zirve mücadelesi, beIN Sports HD 1 kanalından canlı takip edebilecek.

ASLAN'IN İÇ SAHA KALESİ VE MÜTHİŞ SERİ

61 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, kendi sahasında oynadığı son 31 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 25 galibiyet alan Cimbom, RAMS Başakşehir ile oynadığı son 7 lig maçını da kazanarak rakibine karşı büyük bir üstünlük kurdu.

NURİ ŞAHİN İLE BAŞAKŞEHİR'İN ÇIKIŞI

Son 12 haftada 29 puan toplayarak 5. sıraya kadar tırmanan RAMS Başakşehir, adeta küllerinden doğdu. Son 5 deplasman maçını kazanan İstanbul ekibi, bugün de galip gelmesi halinde kulüp tarihinin en uzun dış saha galibiyet serisini yinelemiş olacak. Konuk ekipte Kazımcan Karataş cezalıyken, Operi'nin durumu maç saatinde netleşecek.

PFDK'DEN LEROY SANE'YE 2 MAÇ CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verdi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen.

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Fayzullaev, Selke.