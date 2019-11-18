NBA'de Furkan'ın ekibi 76ers Cedi'nin takımı Cavaliers'ı mağlup etti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 114-95 mağlup etti.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Furkan'ın takımı 76ers, deplasmanda Cedi'nin görev yaptığı Cavaliers'ı 114-95 yenerek rakibine karşı son 6 günde oynadığı ikinci maçı da kazandı.
Philadelphia 76ers'ta Tobias Harris 27, Joel Embiid ve James Ennis 14'er sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz, 18 dakika 26 saniye süre aldığı mücadeleyi 13 sayı, 4 ribaunt, 1 blokla tamamladı.
Cavaliers'ta Sexton'ın 17, Clarkson'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cedi Osman ise 27 dakika 59 saniye görev yaptığı karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla bitirdi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 95-114
Sacramento Kings-Boston Celtics: 100-99
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 114-131
Orlando Magic-Washington Wizards: 125-121
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-100
Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 122-101
- 18.11.2019
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