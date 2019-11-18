NBA'de Furkan'ın ekibi 76ers Cedi'nin takımı Cavaliers'ı mağlup etti - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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'de Furkan'ın ekibi 76ers Cedi'nin takımı Cavaliers'ı mağlup etti

NBA'de Furkan'ın ekibi 76ers Cedi'nin takımı Cavaliers'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde () milli oyuncular ile 'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, 'ı 114-95 mağlup etti.

'e 6 maçla devam edildi. Furkan'ın takımı 76ers, deplasmanda Cedi'nin görev yaptığı Cavaliers'ı 114-95 yenerek rakibine karşı son 6 günde oynadığı ikinci maçı da kazandı.

Philadelphia 76ers'ta Tobias Harris 27, Joel Embiid ve James Ennis 14'er sayıyla oynadı. , 18 dakika 26 saniye süre aldığı mücadeleyi 13 sayı, 4 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

Cavaliers'ta Sexton'ın 17, Clarkson'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. ise 27 dakika 59 saniye görev yaptığı karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla bitirdi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

-Philadelphia 76ers: 95-114

Sacramento Kings-Boston Celtics: 100-99

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 114-131

Orlando Magic-Washington Wizards: 125-121

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-100

Lakers-Atlanta Hawks: 122-101

  1. 18.11.2019
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