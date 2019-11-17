James Harden 49 sayı attı Rockets üst üste 7. galibiyetini aldı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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Haberler NBA Haberleri James Harden 49 sayı attı Rockets üst üste 7. galibiyetini aldı

49 sayı attı Rockets üst üste 7. galibiyetini aldı

James Harden 49 sayı attı Rockets üst üste 7. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'u 125-105 yenen 'ın all-star oyuncusu , 49 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. 'un konuğu olan , mücadeleyi 125-105 kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.

Rockets'ın all-star oyuncusu , 49 sayı, 6 asist, 5 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 20 sayı atan Ben McLemore ve 19'ar sayı kaydeden Austin Rivers ve Chris Clemons, Rockets'ın galibiyet almasında önemli rol oynadı.

Minnesota Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 27 sayı ve 15 ribauntla "double-double" yaparken, Jake Layman karşılaşmayı 21 sayı ile tamamladı.

ERSANLI MILWAUKEE BUCKS GALİP GELDİ

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde , konuk olduğu 'ı 102-83 mağlup etti.

Misafir ekipte Giannis Antetokounmpo 26 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparken, milli basketbolcu takımına 6 sayı, 1 asist ve 1 ribauntluk katkıda bulundu.

Indiana Pacers'ta ise 11 sayı ve 14 ribauntla Domantas Sabonis ve 16 sayı ve 11 ribauntla Myles Turner "double-double" yaptı.

SONUÇLAR:

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 111-117

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 83-102

Knicks-Charlotte Hornets: 102-103

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 109-94

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 105-125

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-121

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 110-102

Clippers-Atlanta Hawks: 150-101

  1. 17.11.2019
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