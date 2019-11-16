Houston Rockets Harden'ın 44 sayı attığı maçta Indiana Pacers'ı 111-102 yendi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Harden'ın 44 sayısıyla 'ı yendi

Houston Rockets Harden'ın 44 sayısıyla Indiana Pacers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'ı 111-102 yenen 'ın all-star oyuncusu , 44 sayı, 5 asist, 8 ribaunt üretti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. 'ı evinde ağırlayan , mücadeleden 111-102 galip ayrıldı.

Rockets'ın all-star oyuncusu , 44 sayı, 5 asist, 8 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı atan Ben McLemore ve 17 sayı kaydeden , Rockets'ın üst üste 6. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.

Pacers'ta Domantas Sabonis 18 sayı ve 13 ribaundla "double-double" yaparken, Doug McDermott karşılaşmayı 18 sayı ile tamamladı.

FURKANLI PHILADELPHIA 76ERS MAĞLUP OLDU

Thunder, evinde ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 127-119 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte, Danilo Gallinari 28, Chris Paul ise 27 sayıyla takımının galibiyetinde rol oynadı.

Philadelphia 76ers'da ise Joel Embiid, 31 sayı ve 12 ribaund ile "double-double" yaparken, milli oyuncu Furkan Korkmaz takımına 3 sayı ve 2 asistlik katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 111-109

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 109-106

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 127-119

Houston Rockets-Indiana Pacers: 111-102

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 107-106

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 116-137

Golden State Warriors-Boston Celtics: 100-105

Lakers-Sacramento Kings: 99-97

  1. 16.11.2019
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