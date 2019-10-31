NBA'de ortalık fena karıştı!

NBA'de yeni sezon hararetli başladı. Minnesota Timberwolves ile Philadelphia 76'ers arasındaki mücadele epey sert geçti. Philadelphia'nın All-Star yıldızı Joel Embiid ile Minnesota'lı Karl-Anthony Towns arasında çok şiddetli bir kavga çıktı. İşte o kareler...
31 Ekim 2019 Perşembe 08:55
Güncelleme: 31.10.2019 08:55
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NBA'de Philadelphia'nın Minnesota'yı 117-95 mağlup ettiği maça, çıkan kavga damga vurdu.
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Philadelphia'nın All-Star yıldızı Joel Embiid ile Minnesota'lı Karl-Anthony Towns arasında çok şiddetli bir kavga yaşandı.
Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Embiid'in rakibini yere serdiği görüntüler kavganın en dikkat çeken anlarındandı.
İki takımın oyuncuları ve teknik ekipler kavgayı ayırmaya çalışsa da ikili bir türlü birbirini bırakmadı.
NBA yönetiminin iki yıldıza nasıl bir ceza vereceği de merak konusu...