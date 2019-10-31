NBA'de ortalık fena karıştı!

NBA'de yeni sezon hararetli başladı. Minnesota Timberwolves ile Philadelphia 76'ers arasındaki mücadele epey sert geçti. Philadelphia'nın All-Star yıldızı Joel Embiid ile Minnesota'lı Karl-Anthony Towns arasında çok şiddetli bir kavga çıktı. İşte o kareler...

31 Ekim 2019 Perşembe 08:55 Güncelleme: 31.10.2019 08:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





