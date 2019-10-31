Fenerbahçe Beko'nun kötü gidişatı sürüyor! Obradovic...
Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat sürüyor. Sarı-lacivertliler Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 67-55'lik skorla mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Obradovic, "Çok kötü oynadık. Hem Euroleague adına hem de herhangi bir organizasyon adına olmamız gereken seviyede değiliz." dedi.
31 Ekim 2019 Perşembe 07:53
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Turkish Airlines Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.
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İlk çeyrek sadece 6 sayı atabilen sarı lacivertli takım devreyi de 41-21 geride kapattı.
Mücadelenin devre arasında Euroleague mikfrofonlarına konuşan Zeljko Obradovic, "Deneyeceğiz ama geri döneceğimize inanmıyorum" açıklaması yaptı.
Üçüncü periyotta farkı biraz olsun indirmeyi başaran Fenerbahçe final çeyreğine 52-41'lik skorla geride girdi.
Son periyotta maçın içine dahil olan farkı 5'e kadar indiren Obradovic'in öğrencileri maçı çevirecek hamleyi yapamadı ve sahadan 67-55'lik skorla mağlup ayrılarak 5. maçında 4. mağlubiyetini aldı.