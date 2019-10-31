Fenerbahçe Beko'nun kötü gidişatı sürüyor! Obradovic...

Turkish Airlines Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat sürüyor. Sarı-lacivertliler Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 67-55'lik skorla mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Obradovic, "Çok kötü oynadık. Hem Euroleague adına hem de herhangi bir organizasyon adına olmamız gereken seviyede değiliz." dedi.

31 Ekim 2019 Perşembe 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





