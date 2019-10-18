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Nando De Colo ilk maçında kariyer rekoru kırdı! "Lebron getir götürünü yapar"
Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, Ülker Arena'da çıktığı ilk maçta adeta resital sundu. Fenerbahçe Beko'nun Baskonia'yı 87-80'lik skorla mağlup ettiği gecede taraftarı mest eden bir performansı ortaya koyan De Colo maçın yıldızı oldu. 31 dakikada 12/15 ikilik, 3/6 üçlük ve 6/8 faul atışıyla muazzam bir hücum performansıyla tamamlayan De Colo, kariyer rekorunu da kırdı. De Colo'nun performansı sosyal medyayı da salladı. İşte o paylaşımlar...
18 Ekim 2019 Cuma 08:50
Güncelleme: 18.10.2019 09:13
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Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando De Colo, Ataşehir'de oynadığı ilk EuroLeague maçında kariyer sayı rekorunu kırdı.
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Baskonia'nın iyi başladığı maçı dengeleyen ve Fenerbahçe'nin öne geçmesini de sağlayan Fransız yıldız, dakikalar geçtikçe İspanyol ekibini çaresiz bırakarak galibiyeti Fenerbahçe'ye getirdi.
Nando De Colo, mücadeleyi 15'de 12 ikilik, 6'da 3 üçlük, 7'de 6 serbest atış ile birlikte 39 sayı attı. De Colo, böylece EuroLeague kariyer sayı rekorunu kırdı.
De Colo'nun profesyonel kariyer rekorunu kırmasına ise sadece 3 sayı kalmıştı. De Colo'nun daha önceki EuroLeague rekoru CSKAMoskova'ylaValencia'ya karşı 2018 yılında attığı 30 sayıydı.
De Colo'nun performansı sosyal medyayı da salladı. İşte Fransız yıldız hakkında yapılan yorumlar...