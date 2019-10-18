Nando De Colo ilk maçında kariyer rekoru kırdı! "Lebron getir götürünü yapar"

Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, Ülker Arena'da çıktığı ilk maçta adeta resital sundu. Fenerbahçe Beko'nun Baskonia'yı 87-80'lik skorla mağlup ettiği gecede taraftarı mest eden bir performansı ortaya koyan De Colo maçın yıldızı oldu. 31 dakikada 12/15 ikilik, 3/6 üçlük ve 6/8 faul atışıyla muazzam bir hücum performansıyla tamamlayan De Colo, kariyer rekorunu da kırdı. De Colo'nun performansı sosyal medyayı da salladı. İşte o paylaşımlar...

18 Ekim 2019 Cuma 08:50 Güncelleme: 18.10.2019 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





