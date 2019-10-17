Fenerbahçe Beko 87-80 Baskonia | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe Beko Turkish Airlines Euroleague'in 3. haftasında Fenerbahçe Ülker Salonu'nda İspanyol temsilcisi Baskonia'yı konuk etti. İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Baskonia'yı Nando de Colo'nun yıldızlaştığı maçta 87-80 mağlup ederek bu sezon Avrupa sahnesindeki ilk galibiyetini aldı.
Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'yu uçurdu. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Fransız oyun kurucu, 39 sayı atarak kariyer rekorunu kırdığı maçta Fenerbahçe Beko'yu galibiyete taşıdı. Turkish Airlines Euroleague'de sezona kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 87-80 mağlup ederek nefes aldı.
Karşılaşmaya deplasman ekibi daha iyi başladı. Baskonia, Shengelia'nın etkili oyunuyla ilk dört dakikayı 9-6 önde geçti. Hücumda top kayıplarına devam eden Fenerbahçe, Nando De Colo'dan bulduğu üç sayılık basketle son üç dakikaya 2 sayı geride girdi: 11-13. Periyodun geri kalan bölümünde de De Colo ile sayılar bulan ev sahibi ekip, savunmada Shields'ı durduramayınca, ilk periyot 22-22 eşitlikle sona erdi.
İkinci periyoda iki ekip de karşılıklı sayılarla başlarken periyodun bitimine 7 dakika dakika kala eşitlik devam etti: 26-26. Bu dakikadan sonra iki takım da skor üretme konusunda sıkıntı çekerken Fenerbahçe, Gigi Datome'den bulduğu üç sayılık basket ile üç dakika kala tekrar eşitliği sağladı ve Baskonia'ya molayı aldırdı: 31-31. Moladan da etkili dönen Fenerbahçe Beko, De Colo'dan bulduğu dört sayıyla son iki dakikaya önde girdi: 35-31. Kalan süreçte de iki takım karşılıklı sayılar bulurken, Fenerbahçe Beko soyunma odasına 39-36 önde girdi.
Üçüncü çeyreğe iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken periyodun bitimine 6:16 kala Vesely'nin sportmenlik dışı faulü sonrasında Shengelia'nın iki serbest atışı sayıya çevirmesiyle Baskonia, eşitliği yakaladı: 46-46. Bu dakikadan sonra oyunda tekrar üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, De Colo'dan bulduğu sayılarla farkı 6'ya çıkardı: 55-49. Periyodun geri kalan bölümünde de skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, karar periyoduna 63-58 önde girdi.
Son periyoda deplasman ekibi daha iyi başlasa da Fenerbahçe Beko, üst üste Kalinic ve Ali Muhammed'den bulduğu üçlüklerle farkı 7'ye çıkardı ve Baskonia'ya molayı aldırdı: 69-62. Fenerbahçe Beko, 3:44 kala Nikola Kalinic'ten bulduğu basketle farkı ilk defa çift haneye çıkardı: 79-68. Kalan sürede rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 87-80 galip ayrıldı.
- 17.10.2019
- Güncelleme: 17.10.2019 22:53
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Eksikler can sıkıyor
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Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
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Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
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Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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