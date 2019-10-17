Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı başvurusunu reddetti
TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçta kural hatası olduğu iddiasıyla yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine yaptığı itirazı geri çevirdi.
Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.
TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 17.10.2019
- Güncelleme: 17.10.2019 18:35
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Eksikler can sıkıyor
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Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
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1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
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Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı başvurusunu reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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