Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı başvurusunu reddetti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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'nin maçı başvurusunu reddetti

Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı başvurusunu reddetti

'den yapılan açıklamaya göre , 'nin ile oynadığı maçta kural hatası olduğu iddiasıyla yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine yaptığı itirazı geri çevirdi.

'nin maçıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verildi.

  1. 17.10.2019
  2. Güncelleme: 17.10.2019 18:35
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