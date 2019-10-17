Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı başvurusunu reddetti

Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verildi.