Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden oluşturuluyor. Sözleşmesi sona erecek olan birçok oyuncusuyla yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde merak edilen konulardan birisi de Emre Belözoğlu'nun geleceği... Kanarya, sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı ve sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.
17 Ekim 2019 Perşembe 11:11 Güncelleme: 17.10.2019 11:11
Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

Geçtiğimiz sezon yeni yönetimle yeni bir başlangıç yapan ancak tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak takımı oluşturmak için hızlı bir yaz transfer dönemi geçirdi.

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Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

Bu doğrultuda taraftarlarını heyecanlandıran transfer hamleleri gerçekleştiren sarı-lacivertliler; başta Max Kruse, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç olmak üzere birçok isimle sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

Kanarya'nın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden biri de son olarak Medipol Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'ydu...

Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

Geçen sezon takımda lider bir oyuncu olmamasının sıkıntısını çeken Fenerbahçe, hem bu eksikliği gidermek hem de verim alamadığı orta sahasını toparlamak için tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

39 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha eski takımında forma giymesinin ardından futbolu bırakacağı iddia edilmişti.

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