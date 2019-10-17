Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu kararı!

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden oluşturuluyor. Sözleşmesi sona erecek olan birçok oyuncusuyla yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde merak edilen konulardan birisi de Emre Belözoğlu'nun geleceği... Kanarya, sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı ve sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.
17 Ekim 2019 Perşembe 11:11
Güncelleme: 17.10.2019 11:11
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Geçtiğimiz sezon yeni yönetimle yeni bir başlangıç yapan ancak tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak takımı oluşturmak için hızlı bir yaz transfer dönemi geçirdi.
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Bu doğrultuda taraftarlarını heyecanlandıran transfer hamleleri gerçekleştiren sarı-lacivertliler; başta MaxKruse, LuizGustavo, GarryRodrigues ve Vedat Muriç olmak üzere birçok isimle sözleşme imzaladı.
Kanarya'nın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden biri de son olarak MedipolBaşakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'ydu...
Geçen sezon takımda lider bir oyuncu olmamasının sıkıntısını çeken Fenerbahçe, hem bu eksikliği gidermek hem de verim alamadığı orta sahasını toparlamak için tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
39 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha eski takımında forma giymesinin ardından futbolu bırakacağı iddia edilmişti.