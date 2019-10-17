Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! İşte Denizlispor maçı 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! İşte Denizlispor maçı 11'i

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! İşte Denizlispor maçı 11'i

Fenerbahçe'de milli oyuncular İstanbul'a dönüp takıma dahil olmaya başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Dirar'ın yokluğunda Denizlispor ile oynanacak maçta kadroyu değiştirecek. İşte sarı lacivertli takımın milli maç arası sonrası değişen 11'i...

17 Ekim 2019 Perşembe 09:45 Güncelleme: 17.10.2019 09:45
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! İşte Denizlispor maçı 11'i

Fenerbahçe'de 11 oyuncu, milli maç takviminde ülkelerinin formalarını terletti.

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Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! İşte Denizlispor maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriç'in golüne sevinirken Emre Belözoğlu'ndan gelen kötü habere ise üzüldü.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! İşte Denizlispor maçı 11'i

Fenerbahçe'de milli oyuncular İstanbul'a dönüp takıma dahil olmaya başladı.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! İşte Denizlispor maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriç, ülkesi Kosova'nın kendi sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atarak galibiyete katkıda bulunurken, Kosova'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma ümitlerini de korumasını sağladı.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! İşte Denizlispor maçı 11'i

Diğer taraftan, Süper Lig'de en son 5'inci haftadaki Ankaragücü maçında ağları sarsan ve toplam 3 golü bulunan Vedat Muriç'in, milli takımdaki gibi Fenerbahçe'de de skora daha fazla katkı sağlaması için teknik heyet çaba gösteriyor.

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