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Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! İşte Denizlispor maçı 11'i
Fenerbahçe'de milli oyuncular İstanbul'a dönüp takıma dahil olmaya başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve Dirar'ın yokluğunda Denizlispor ile oynanacak maçta kadroyu değiştirecek. İşte sarı lacivertli takımın milli maç arası sonrası değişen 11'i...
17 Ekim 2019 Perşembe 09:45
Güncelleme: 17.10.2019 09:45
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Fenerbahçe'de 11 oyuncu, milli maç takviminde ülkelerinin formalarını terletti.
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Sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriç'in golüne sevinirken Emre Belözoğlu'ndan gelen kötü habere ise üzüldü.
Fenerbahçe'de milli oyuncular İstanbul'a dönüp takıma dahil olmaya başladı.
Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriç, ülkesi Kosova'nın kendi sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atarak galibiyete katkıda bulunurken, Kosova'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma ümitlerini de korumasını sağladı.
Diğer taraftan, Süper Lig'de en son 5'inci haftadaki Ankaragücü maçında ağları sarsan ve toplam 3 golü bulunan Vedat Muriç'in, milli takımdaki gibi Fenerbahçe'de de skora daha fazla katkı sağlaması için teknik heyet çaba gösteriyor.