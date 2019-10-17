Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! İşte Denizlispor maçı 11'i

Diğer taraftan, Süper Lig'de en son 5'inci haftadaki Ankaragücü maçında ağları sarsan ve toplam 3 golü bulunan Vedat Muriç'in, milli takımdaki gibi Fenerbahçe'de de skora daha fazla katkı sağlaması için teknik heyet çaba gösteriyor.