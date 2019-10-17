Fenerbahçe'de kara tablo! 1 milyar TL aranıyor

Fenerbahçe, gemisini yürütebilmek için 2020 yılına kadar büyük bir mali kaynak yaratmak zorunda! Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'u kara kara düşündüren mali tablo hiç de iç açıcı değil... Başkanın hibesi olan 50 milyon dolar sadece kısa vadeli rahatlama sağladı. "Fener Ol'dan gelen 25 milyon euro da çare olmadı. Yeni gelirlere ihtiyaç duyuluyor.
17 Ekim 2019 Perşembe 08:53
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta Öznur Kablo ile yapılan sponsorluk anlaşmasında, "Hiçbir kulüp için 2019-20 kolay değil. Bu gemi nasıl yürüyecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz" demesinin ardında dev bir bütçenin gerekliliği ortaya çıktı.
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Sponsorluk anlaşmasında Başkan Koç'un bu önemli ifadeyi kullanması, kulübün en önemli sorununun, hala mali olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.
Sarı-lacivertli yetkililerin yaptığı hesaplamalarda 2020 yılı için kulübün 1 milyar liralık kaynağa ihtiyacı bulunuyor. Tüm ödemeler için böyle bir kaynak yaratılması gerekiyor.
Başkan Ali Koç göreve geriler gelmez verdiği sözü tuttu ve 50 milyon doları kulübe hibe etti. Bu para, 3-4 aylık süreçte sarı-lacivertlilerin ihtiyacını görse de sadece kısa vadeli bir rahatlama sağladı.
Gelirlerin tamamına yakını kulübe gelmeden borçlar sebebiyle bankalara gitmesi, bunun yanı sıra bir de faiz yükünün bulunması, sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağlıyor.