Fenerbahçe'de kara tablo! 1 milyar TL aranıyor

Fenerbahçe, gemisini yürütebilmek için 2020 yılına kadar büyük bir mali kaynak yaratmak zorunda! Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'u kara kara düşündüren mali tablo hiç de iç açıcı değil... Başkanın hibesi olan 50 milyon dolar sadece kısa vadeli rahatlama sağladı. "Fener Ol'dan gelen 25 milyon euro da çare olmadı. Yeni gelirlere ihtiyaç duyuluyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





