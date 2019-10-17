Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir Kosovalı daha!

Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptıktan sonra sakatlıklar nedeniyle son haftalarda düşüş yaşayan Fenerbahçe devre arasında yapacağı transferlerle takımı güçlendirip şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek istiyor. bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Vedat Muriç'ten sonra bir Kosovalı futbolcuyu daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

17 Ekim 2019 Perşembe 08:25 Güncelleme: 17.10.2019 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





