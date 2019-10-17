Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir Kosovalı daha! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir Kosovalı daha!

Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir Kosovalı daha!

Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptıktan sonra sakatlıklar nedeniyle son haftalarda düşüş yaşayan Fenerbahçe devre arasında yapacağı transferlerle takımı güçlendirip şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek istiyor. bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Vedat Muriç'ten sonra bir Kosovalı futbolcuyu daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
17 Ekim 2019 Perşembe 08:25 Güncelleme: 17.10.2019 09:28
Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir Kosovalı daha!

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir Kosovalı daha!

Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen yaşanan sakatlıkların ardından alınan kötü sonuçlar sarı-lacivertlilerde moralleri bozmuştu.

Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir Kosovalı daha!

Milli arada futbolcularını dinlendiren Ersun Yanal, sakatlıkların da yavaş yavaş geçmesiyle devre arasına kadar liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir Kosovalı daha!

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek isteyen Kanarya'da devre arasında yapılacak transferlerde büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE'YE MÜJDE! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir Kosovalı daha!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Damien Comolli ve ekibi sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN