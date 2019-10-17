Fenerbahçe'ye müjde! Tam 9 ay sonra geri döndü

Sarı-lacivertliler daha sonra taktiksel çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü. Kosova Milli Takımı'nda yer alan ve dün takıma katılan Vedat Muric düz koşu yaparken, gribal enfeksiyonu olan Altay ile Harun antrenmanda yer almadı. Max Kruse ise özel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.

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