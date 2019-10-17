Fenerbahçe'ye müjde! Tam 9 ay sonra geri döndü

Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacakları zorlu rakibi Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımdan dönen futbolcuların yanı sıra sarı-lacivertlilerde sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Tam 9 aydır sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan isim idmana çıktı. İşte hazırlıkları ve o isim...
17 Ekim 2019 Perşembe 07:54
Güncelleme: 17.10.2019 07:54
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Isınma ve çabukluk hareketleriyle start alan idman 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti.
Sarı-lacivertliler daha sonra taktiksel çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü. Kosova Milli Takımı'nda yer alan ve dün takıma katılan Vedat Muric düz koşu yaparken, gribal enfeksiyonu olan Altay ile Harun antrenmanda yer almadı. MaxKruse ise özel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.