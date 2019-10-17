Fenerbahçe'ye müjde! Tam 9 ay sonra geri döndü - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye müjde! Tam 9 ay sonra geri döndü

Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacakları zorlu rakibi Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımdan dönen futbolcuların yanı sıra sarı-lacivertlilerde sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Tam 9 aydır sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan isim idmana çıktı. İşte hazırlıkları ve o isim...
17 Ekim 2019 Perşembe 07:54 Güncelleme: 17.10.2019 07:54
Fenerbahçe'ye müjde! Tam 9 ay sonra geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe'ye müjde! Tam 9 ay sonra geri döndü

Isınma ve çabukluk hareketleriyle start alan idman 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti.

Fenerbahçe'ye müjde! Tam 9 ay sonra geri döndü

Sarı-lacivertliler daha sonra taktiksel çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü. Kosova Milli Takımı'nda yer alan ve dün takıma katılan Vedat Muric düz koşu yaparken, gribal enfeksiyonu olan Altay ile Harun antrenmanda yer almadı. Max Kruse ise özel program dahilinde çalışma gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'ye müjde! Tam 9 ay sonra geri döndü

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Fenerbahçe'ye müjde! Tam 9 ay sonra geri döndü

DENİZ İLE OZAN TAKIMA KATILDI

Fenerbahçe'de Milli oyuncular takıma dahil olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin A Milli oyuncularından Deniz Türüç ile Ozan Tufan takıma dahil oldu.

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