Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi kriz! Altay ve Kruse...

Fenerbahçe, milli aranın sona ermesinin ardından Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrı kalan Garry Rodrigues'ten sevindirici haber gelirken bu sefer de Altay Bayındır ve Max Kruse'den gelen haberler teknik heyeti düşündürdü.

15 Ekim 2019 Salı 21:12 Güncelleme: 16.10.2019 18:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





