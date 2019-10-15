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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi kriz! Altay ve Kruse...
Fenerbahçe, milli aranın sona ermesinin ardından Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrı kalan Garry Rodrigues'ten sevindirici haber gelirken bu sefer de Altay Bayındır ve Max Kruse'den gelen haberler teknik heyeti düşündürdü.
15 Ekim 2019 Salı 21:12
Güncelleme: 16.10.2019 18:34
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Fenerbahçe'de Max Kruse ve Altay Bayındır şoku yaşanıyor.
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Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda YukatelDenizlispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
DENİZ TÜRÜÇ VE OZAN TAKIMA KATILDI
Fenerbahçe'de milli takımlarda bulunan Deniz Türüç ve Ozan Tufan takıma dahil oldu.