Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi kriz! Altay ve Kruse... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi kriz! Altay ve Kruse...

Fenerbahçe, milli aranın sona ermesinin ardından Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrı kalan Garry Rodrigues'ten sevindirici haber gelirken bu sefer de Altay Bayındır ve Max Kruse'den gelen haberler teknik heyeti düşündürdü.
15 Ekim 2019 Salı 21:12 Güncelleme: 16.10.2019 18:34
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi kriz! Altay ve Kruse...

Fenerbahçe'de Max Kruse ve Altay Bayındır şoku yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi kriz! Altay ve Kruse...

Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi kriz! Altay ve Kruse...

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi kriz! Altay ve Kruse...

Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi kriz! Altay ve Kruse...

DENİZ TÜRÜÇ VE OZAN TAKIMA KATILDI

Fenerbahçe'de milli takımlarda bulunan Deniz Türüç ve Ozan Tufan takıma dahil oldu.

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