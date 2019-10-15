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Tolgay Arslan Fenerbahçe'nin patronunu açıkladı! Ne Ersun Yanal ne Comolli...
Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan, Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. İşte Tolgay'ın birbirinden çarpıcı o açıklamaları...
15 Ekim 2019 Salı 16:08
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Milli aranın ardından oynayacakları Denizlispor maçıyla bir seri yakalamak ve hedeflerine adım adım yaklaşmak istediklerini vurgulayan Tolgay şöyle konuştu;
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"Geçen hafta milli araya girdik. Çok iyi çalıştık ve hocamız çalışmadan sonra bir iki gün izin de verdi. Bugün de tamamen YukatelDenizlispor maçına hazırlanıyoruz. Güzel bir atmosfer var.
Geçen maçta küçük bir kaza geçirdik ama kimsenin şüphesi olmasın. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Kendimize inanıyoruz. Bu hafta da güzel çalışmanın bir sonucu olarak üç puanı alırız.
İlk 6 hafta zor bir fikstür gözüküyordu. Onu iyi atlattık. Geçen hafta da dediğim gibi küçük bir kaza geçirdik. O maçı alsaydık çok güzel olurdu. Ama bu sene ligde herkes birbirine çok yakın.
Bir seri yakalamamız gerekiyor. Takım olarak kendimizi iyi görüyorum. İnşallah güzel bir seri başlatırız ve hedefimize adım adım ulaşırız.