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17 Ekim 2019, Perşembe
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'ten taraftarına mesaj!

Vedat Muriç'ten Fenerbahçe taraftarına mesaj!

'de Kosovalı forvet , ligin ilk 2 haftasında 2 kez fileleri sarstı. Muriqi, son 5 lig maçında ise sadece 1 gol atabildi. Golcü oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlara endişe etmemelerini söyledi ve gollerine devam edeceğinin garantisini verdi.

'nin golcü futbolcusu 'in hem lig hem de alternatifsiz olması, başarılı golcünün yorulmasına neden oldu.

Sarı-lacivertli forma altında bu sezon 7 maça çıkan futbolcu, karşılaşmaların tamamında ilk 11'deydi. 10 Ekim'de Cebelitarık ile oynanan hazırlık müsabakasında dinlendirilen ve kadroya alınmayan Vedat, EURO 2020 elemeleri çerçevesinde çıktığı 6 maçta da ilk 11'de yer aldı ve 4 gol kaydetmeyi başardı.

Fenerbahçeli teknik heyet, bu temponun futbolcuyu olumsuz etkilemesinden çekiniyor. Kendisine çok iyi baksa da en ufak bir ağrıda dinlenmesi isteniyor, antrenmanlarda riske edilmiyor.

VEDAT MURİÇ: GOLLERE DEVAM EDECEĞİM

Bu arada Kosovalı forvet, 'in ilk 2 haftasında 2 kez fileleri sarstı. Muriç, son 5 lig maçında ise sadece 1 gol atabildi.

Son olarak Kosova Milli Takımı'nda Karadağ ağlarını havalandıran 25 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'de son dönemde gol yollarında şanssızdım. Milli maçta bunu kırdım. Sarı-Lacivertli formayla da ağları sarsmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

  1. 17.10.2019
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