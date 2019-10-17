Vedat Muriç'ten Fenerbahçe taraftarına mesaj!
Fenerbahçe'de Kosovalı forvet Vedat Muriç, ligin ilk 2 haftasında 2 kez fileleri sarstı. Muriqi, son 5 lig maçında ise sadece 1 gol atabildi. Golcü oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlara endişe etmemelerini söyledi ve gollerine devam edeceğinin garantisini verdi.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in hem lig hem de milli takımda alternatifsiz olması, başarılı golcünün yorulmasına neden oldu.
Sarı-lacivertli forma altında bu sezon 7 maça çıkan futbolcu, karşılaşmaların tamamında ilk 11'deydi. 10 Ekim'de Cebelitarık ile oynanan hazırlık müsabakasında dinlendirilen ve kadroya alınmayan Vedat, EURO 2020 elemeleri çerçevesinde çıktığı 6 maçta da ilk 11'de yer aldı ve 4 gol kaydetmeyi başardı.
Fenerbahçeli teknik heyet, bu temponun futbolcuyu olumsuz etkilemesinden çekiniyor. Kendisine çok iyi baksa da en ufak bir ağrıda dinlenmesi isteniyor, antrenmanlarda riske edilmiyor.
VEDAT MURİÇ: GOLLERE DEVAM EDECEĞİM
Bu arada Kosovalı forvet, Süper Lig'in ilk 2 haftasında 2 kez fileleri sarstı. Muriç, son 5 lig maçında ise sadece 1 gol atabildi.
Son olarak Kosova Milli Takımı'nda Karadağ ağlarını havalandıran 25 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'de son dönemde gol yollarında şanssızdım. Milli maçta bunu kırdım. Sarı-Lacivertli formayla da ağları sarsmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
- 17.10.2019
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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Fenerbahçeli Adil Rami'den asker selamı hamlesi
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Yorum
İşte bu Bir bjkli olarak tebrik ederim
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Zeljko Obradovic: Sert bir basketbol oynamalıyız
Toplam 1
Yorum
Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
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