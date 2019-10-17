Vedat Muriç'ten Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in hem lig hem de milli takımda alternatifsiz olması, başarılı golcünün yorulmasına neden oldu.



Sarı-lacivertli forma altında bu sezon 7 maça çıkan futbolcu, karşılaşmaların tamamında ilk 11'deydi. 10 Ekim'de Cebelitarık ile oynanan hazırlık müsabakasında dinlendirilen ve kadroya alınmayan Vedat, EURO 2020 elemeleri çerçevesinde çıktığı 6 maçta da ilk 11'de yer aldı ve 4 gol kaydetmeyi başardı.



Fenerbahçeli teknik heyet, bu temponun futbolcuyu olumsuz etkilemesinden çekiniyor. Kendisine çok iyi baksa da en ufak bir ağrıda dinlenmesi isteniyor, antrenmanlarda riske edilmiyor.



VEDAT MURİÇ: GOLLERE DEVAM EDECEĞİM



Bu arada Kosovalı forvet, Süper Lig'in ilk 2 haftasında 2 kez fileleri sarstı. Muriç, son 5 lig maçında ise sadece 1 gol atabildi.



Son olarak Kosova Milli Takımı'nda Karadağ ağlarını havalandıran 25 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'de son dönemde gol yollarında şanssızdım. Milli maçta bunu kırdım. Sarı-Lacivertli formayla da ağları sarsmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.