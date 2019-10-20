Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'u Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Denizlispor maçı kadrosunda genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na yer vermemişti. Deneyimli teknik adamın bu kararı spekülasyonlara yol açmıştı. Ersun Yanal'dan konu ile ilgili flaş bir yorum geldi. İşte Denizlispor - Fenerbahçe maç sonu yorumları ve Ersun Yanal'ın Ferdi Kadıoğlu açıklaması...

20 Ekim 2019 Pazar 22:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





