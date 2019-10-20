Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'u Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Denizlispor maçı kadrosunda genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na yer vermemişti. Deneyimli teknik adamın bu kararı spekülasyonlara yol açmıştı. Ersun Yanal'dan konu ile ilgili flaş bir yorum geldi. İşte Denizlispor - Fenerbahçe maç sonu yorumları ve Ersun Yanal'ın Ferdi Kadıoğlu açıklaması...
20 Ekim 2019 Pazar 22:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Vedat Muriç: Denizlispor'un hoca değiştirdiğini daha motive olduğunu biliyorduk. Buna göre hazırlandık, kazandık, mutluyuz. Ben gol atmasam da sorun değil önemli olan bizim galibiyetimiz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Etrafımda çok yetenekli oyuncularla oynuyorum. Bazen arkadaşlarım günlerinde olmuyorlar. Herkes asist yapmak, gol atmak ister.
Kim olursa olsun topla buluşturmaya çalışıyor. Önemli olan gol atmak değil sezon sonuna kadar galibiyet serisi oluşturup mutlu sona ulaşmak.
Mustafa Yumlu: İnanamıyorum. Alın terimiz emeğimiz böyle küçük şeylerle gidiyor. Gustavo'nun bu yaptığı...
Penaltıyı nasıl vermez. Biz de emek veriyoruz, mücadele ediyoruz.