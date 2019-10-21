Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile gruptan çıkma yolunda çok önemli bir maçta karşı karşıya gelecek. Maçtan önce sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera basın mensuplarının karşısına çıktı. Fernando Muslera'dan Real Madrid maçı ile ilgili açıklamalar gelirken ezeli rakibi Fenerbahçe karşılaştırması yaptı.