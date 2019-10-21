Muslera'dan Real Madrid ve Fenerbahçe karşılaştırması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Muslera'dan Real Madrid ve Fenerbahçe karşılaştırması!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile gruptan çıkma yolunda çok önemli bir maçta karşı karşıya gelecek. Maçtan önce sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera basın mensuplarının karşısına çıktı. Fernando Muslera'dan Real Madrid maçı ile ilgili açıklamalar gelirken ezeli rakibi Fenerbahçe karşılaştırması yaptı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:39
Muslera'dan Real Madrid ve Fenerbahçe karşılaştırması!

Galatasaray ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi 3. maçında karşı karşıya gelecek.

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Muslera'dan Real Madrid ve Fenerbahçe karşılaştırması!

İlk iki maçından birer puan çıkartan iki takım gruptan çıkma yolunda hayati önem taşıyan bir müsabakaya çıkacak.

Muslera'dan Real Madrid ve Fenerbahçe karşılaştırması!

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi iki takımın da tek hedefi galibiyet.

Muslera'dan Real Madrid ve Fenerbahçe karşılaştırması!

Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu.


Muslera'dan Real Madrid ve Fenerbahçe karşılaştırması!

Fernando Muslera: Yarın çok önemli bir maç bizi bekliyor. Kaderimiz Real Madrid ile beraber. Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı çok maç oynadık.

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