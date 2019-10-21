Muslera'dan Real Madrid ve Fenerbahçe karşılaştırması!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile gruptan çıkma yolunda çok önemli bir maçta karşı karşıya gelecek. Maçtan önce sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera basın mensuplarının karşısına çıktı. Fernando Muslera'dan Real Madrid maçı ile ilgili açıklamalar gelirken ezeli rakibi Fenerbahçe karşılaştırması yaptı.
21 Ekim 2019 Pazartesi 21:39
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Galatasaray ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi 3. maçında karşı karşıya gelecek.
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İlk iki maçından birer puan çıkartan iki takım gruptan çıkma yolunda hayati önem taşıyan bir müsabakaya çıkacak.
Türk TelekomStadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi iki takımın da tek hedefi galibiyet.
Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın yıldız file bekçisi FernandoMuslera önemli açıklamalarda bulundu.
FernandoMuslera: Yarın çok önemli bir maç bizi bekliyor. Kaderimiz RealMadrid ile beraber. Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı çok maç oynadık.