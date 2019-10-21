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Fatih Terim Real Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuştu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında Real Madrid'i konuk edecek. İspanyol devini devirerek gruptaki ilk galibiyetini elde etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da maç öncesi teknik direktör Fatih Terim düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte o açıklamalar...
21 Ekim 2019 Pazartesi 21:27
Güncelleme: 21.10.2019 21:28
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Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray A Grubu üçüncü maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
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Yarın 22.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlama düdüğü çalacak zorlu mücadele öncesi Fatih Terim düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalar...
GRUBUN EN KRİTİK MAÇI
"Söyleyeceğimiz en birinci şey, bu maç grubun en kritik maçı. Real Madrid'in oralarda olmasına kimse alışık olmadığı için ayrıca bir önem taşıyor."
"Rakibimiz geçen hafta ligde liderdi. Biraz fazla abartılıyor bazı şeyler. Birçok oyuncuyu dinlendirdi Mallorca maçında. Bizden sonra El Clasico olması avantajımızdı ama o maç tehir oldu. Mental olarak rahatladılar. Orayı düşündürecek bir durum yok."