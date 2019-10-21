Galatasaray maçı öncesi Zidane'dan şok açıklamalar!
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam takımdaki geleceğinden yarınki maçın atmosferine kadar birçok konuya değindi ve açıklık getirdi. İşte o açıklamalar...
21 Ekim 2019 Pazartesi 19:29
Güncelleme: 21.10.2019 19:35
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Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile oynanacakları UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde basın toplantısı düzenledi.
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Birçok konuya değinen tecrübeli teknik adam 3 puan almak zorunda olduklarını dile getirdi.
İşte Zidane'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Yarınki maçı kazanmayı çok istediklerini söyleyen Zidane "Biz yarınki maçı kazanmayı çok istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."
"Ben 18 yıldır Real Madrid'deyim. Baskıya alışığım. Bu tür ambiyanslarda oynamaya tecrübeliyiz. Kalan tüm maçlarımızı, yarından başlayarak kazanmak istiyoruz."