Galatasaray maçı öncesi Zidane'dan şok açıklamalar!

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesinde basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam takımdaki geleceğinden yarınki maçın atmosferine kadar birçok konuya değindi ve açıklık getirdi. İşte o açıklamalar...