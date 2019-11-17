Obradovic'in küfrüne Ergin Ataman'dan yorum geldi! - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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Obradovic'in küfrüne Ergin Ataman'dan yorum geldi!

Fenerbahçe Beko'nun önceki akşam THY Euroleague'de CSKA Moskova'ya 88-70 yenildiği maçı televizyondan izleyenler şoke edici bir olaya tanık oldu. Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic oyuncularına ağır küfürler etti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'da Obradovic'in olay olan bu görüntüleri hakkında yorumda bulundu. İşte Ataman'dan dikkat çeken sözler...
17 Kasım 2019 Pazar 12:23
Obradovic'in küfrüne Ergin Ataman'dan yorum geldi!

Obradovic'in bu küfrüne ligdeki rakiplerinden Anadolu Efes'in antrenörü Ergin Ataman'dan da yorum geldi.

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Obradovic'in küfrüne Ergin Ataman'dan yorum geldi!

Sarı lacivertlilerin koçu Zeljko Obradovic, molada oyuncularına, "İyi çocuklarsınız, kendi gözünüzde hepiniz iyi çocuklarsınız. S... sizi, hepinizi s... Gigi Datome seni de s... Kendinizden utanmalısınız" ifadelerini kullandı.

Obradovic'in küfrüne Ergin Ataman'dan yorum geldi!

Sosyal medyada Fenerbahçeliler Obra'ya destek verirken, diğer takım taraftarları eleştiri yağdırdı.

Obradovic'in küfrüne Ergin Ataman'dan yorum geldi!

Obradovic'in molada oyuncularına küfür etmesi büyük yankı yaratırken, Hürriyet spor camiasının olaya nasıl baktığını ortaya koydu...

Obradovic'in küfrüne Ergin Ataman'dan yorum geldi!

Küfür görüntüleri sosyal medyada en çok izlenen ve yorum yapılan olaylar arasına girerken, spor camiasının bu konudaki görüşlerine başvurdu. Hürriyet'te yer alan habere göre; basketbol koçlarının, uzmanların ve hakemlerin düşünceleri şöyle:

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