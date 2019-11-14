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14 Kasım 2019, Perşembe
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Furkan'lı Philadelphia Orlando deplasmanında kayıp

Furkan'lı Philadelphia Orlando deplasmanında kayıp

NBA'de milli basketbolcu 'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda mücadele ettiği 'e 112-97 mağlup oldu. Furkan müsabakada 9 sayı, 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. , sahasında karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 112-97'lik skorla mağlup ederek 4. galibiyetini aldı. Orlando'da Nikola Vucevic 25 sayı, 12 ribaund ve Aaron Gordon 18 sayı, 13 ribaund ile mücadele ederek takımına galibiyeti getirdi. Philadelphia'da milli basketbolcu , 27 dakika süre aldığı karşılaşmada 9 sayı, 1 top çalma ile oynarken, takımda ayrıca Josh Richardson 19 sayı, 6 ribaund ve Ben Simmons 18 sayı, 8 ribaund ile maçı tamamladı.

LEBRONLU LAKERSLI ÇOK FARKLI

Lakers, 'de karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 120-94 yenerek bu sezonki 9. galibiyetini elde etti. Lakers'ta LeBron James 23 sayı, 12 sayı ve 6 ribaund ile oynayarak takımını sırtladı. Golden State'de ise D'Angelo Russell'ın 21 sayı, 8 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün sonuçları ise:

Orlando Magic: 112 - Philadelphia 76ers: 97
: 117 - : 119
: 140 - : 133
: 102 - Los Angeles Clippers: 93
: 129 - : 114
: 106 - : 114
Los Angeles Lakers: 120 - Golden State Warriors: 94

  1. 14.11.2019
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