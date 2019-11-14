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14 Kasım 2019, Perşembe
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İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

Forbes, düyanın en çok kazanan sporcuları listesini açıkladı. 1990'dan bu yana sadece 7 sporcu listenin zirvesinde yer alırken listede Amerikan futbolu, golf, basketbol, tenis ve futbol dünyasından pek çok sporcu yer aldı. Listenin ilk 3'ünde yer alan isimler 100 milyon Dolar barajını aşarken dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını en çok alan isim 12 kez ile golfçü Tiger Woods. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Arjantinli yıldız Lionel Messi'den fark yediği listede LeBron James ve Roger Federer gibi kategorilerinde dünyanın en iyi sporcuları yer aldı. Listenin zirvesi ile ikinci sıra arasında 18 milyon Dolar (104 milyon TL) fark bulunuyor. İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları...
14 Kasım 2019 Perşembe 10:16 Güncelleme: 14.11.2019 10:30
İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

50. David Price - Boston Red Sox (Beyzbol)
Maaş: 30.7 milyon dolar
Diğer: 950 bin dolar
Toplam: 31.7 milyon dolar

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İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

49. Al Horford - Boston Celtics (Basketbol)
Maaş: 29 milyon dolar
Diğer: 3 milyon dolar
Toplam: 32 milyon dolar

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

48. Joel Embiid - Philadelphia 76ers (Basketbol)
Maaş: 25.6 milyon dolar
Diğer: 6.5 milyon dolar
Toplam: 32.1 milyon dolar

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

47. Justin Rose (Golf)
Maaş: 18.4 milyon dolar
Diğer: 14 milyon dolar
Toplam: 32.4 milyon dolar

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

46. Andres Iniesta - Vissel Kobe (Futbol)
Maaş: 30 milyon dolar
Diğer: 2.5 milyon dolar
Toplam: 32.5 milyon dolar

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