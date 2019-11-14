İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

Forbes, düyanın en çok kazanan sporcuları listesini açıkladı. 1990'dan bu yana sadece 7 sporcu listenin zirvesinde yer alırken listede Amerikan futbolu, golf, basketbol, tenis ve futbol dünyasından pek çok sporcu yer aldı. Listenin ilk 3'ünde yer alan isimler 100 milyon Dolar barajını aşarken dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını en çok alan isim 12 kez ile golfçü Tiger Woods. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Arjantinli yıldız Lionel Messi'den fark yediği listede LeBron James ve Roger Federer gibi kategorilerinde dünyanın en iyi sporcuları yer aldı. Listenin zirvesi ile ikinci sıra arasında 18 milyon Dolar (104 milyon TL) fark bulunuyor. İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları...

14 Kasım 2019 Perşembe 10:16 Güncelleme: 14.11.2019 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





