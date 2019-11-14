Houston Rockets Los Angeles Clippers'ı Harden'ın 47 sayısıyla devirdi - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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'ı Harden'ın 47 sayısıyla devirdi

Houston Rockets Los Angeles Clippers'ı Harden'ın 47 sayısıyla devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 'ı 102-93 yenen 'ın all-star oyuncusu , 47 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üretti. Maça damga vuran an; Austin Rivers'ın rakip takımın koçluğunu yapan babası için teknik faul istemedi oldu.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları ile arasındaki mücadeleyi, 102-93'lük skorla ev sahibi Rockets kazandı.

Rockets'ın all-star oyuncusu , 47 sayı, 7 asist, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 12 sayı, 20 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 17 sayı kaydeden , Rockets'ın üst üste 5. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, JaMychal Green de 14 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Louis Williams ise 20 sayı, 7 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

BABASI İÇİN TEKNİK FAUL İSTEDİ

Mücadeleye damga vuran an, bitime 1.31 kala Los Angeles Clippers koçu Doc Rivers'ın bir pozisyonda itirazı nedeniyle aldığı teknik faul oldu. Bu karar sonrası itirazlarına devam eden Rivers için rakip takımda forma giyen oğlu Austin Rivers, hakemlere dönerek babasının atılmasına neden olan teknik faul işareti yaptı. İkinci teknik faulünü alan Doc Rivers, soyunma odasına gitti.

FURKAN'DAN 9 SAYI

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda 'e 112-97 yenildiği maçta 9 sayı attı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Magic'te Nikola Vucevic 25 sayı, 12 ribaunt, Aaron Gordon da 18 sayı, 13 ribaunt, 7 asistlik performansıyla öne çıktı.

All-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Josh Richardson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Ben Simmons ise 18 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 112-97

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 117-119

Boston Celtics-Washington Wizards: 140-133

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 102-93

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 129-114

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 106-114

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 120-94

  1. 14.11.2019
  2. Güncelleme: 14.11.2019 10:56
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