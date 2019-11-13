NBA'de "Türk derbisi"nin galibi Furkan'ın takımı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Haberleri NBA'de "Türk derbisi"nin galibi Furkan'ın takımı

'de "Türk derbisi"nin galibi Furkan'ın takımı

NBA'de "Türk derbisi"nin galibi Furkan'ın takımı

Amerikan 'nde () milli oyuncular Furkan Korkmaz ile 'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, 'ı 98-97 yendi.

'e 8 maçla devam edildi. Furkan'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi'nin forma giydiği 'ı konuk ettiği mücadeleyi 98-97 kazandı. Philadelphia 76ers'te Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaunt, Josh Richardson 17 sayı, Ben Simmons 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performanslarıyla öne çıktılar. Furkan da 10 sayı 4 ribaunt ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı ve 11 ribaunt ile "double double" yaptı. 20 sayıyla takımına katkı sağlarken, Cedi ise 4 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 98-97

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 111-85

Miami Heat-Detroit Pistons: 117-108

Chicago Bulls-New York Knicks: 120-102

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 119-114

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 121-125

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 115-123

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 107-99

  1. 14.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NBA'de "Türk derbisi"nin galibi Furkan'ın takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN