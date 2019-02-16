NBA yetenek 3 sayı ve smaç yarışmaları ne zaman? NBA All Star 2019
16 Şubat 2019, Cumartesi
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yetenek 3 sayı ve smaç yarışmaları ne zaman? NBA 2019

NBA yetenek 3 sayı ve smaç yarışmaları ne zaman? NBA All Star 2019

2019 başladı... Büyük bir ilgi gören 'da müthiş etkinlikler sürüyor... Programın ikinci gününde yapılacak yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları için nefesler tutuldu. Peki yetenek, 3'lük ve smaç yarışmaları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm soruların cevabı...

2019 yılında da heyecanlı bir şekilde başladı... Ünlüler maçı, yükselen yıldızlar maçı oynanırken dev heyecan yetenek, üçlük ve smaç yarışmaları ile devam ediyor....

Peki son olarak All Star maçından da oluşacak etkinlikler ne zaman?

Etkinlikler, Türkiye'de S Sports ve NBA TV'de yayınlanacak.

Yayın takvimi ise şu şekilde:

Yetenek, üçlük ve smaç yarışmaları: 17 Şubat, 04:00

68'inci NBA All-Star Maçı (LeBron-Antetokounmpo): 18 Şubat, 04:00

Uzun ve kısa oyuncuları karşı karşıya getirecek yetenek yarışmasında Mike Conley (), Luka Doncic (), De'Aaron Fox (), Nikola Jokic (), Kyle Kuzma (), Jayson Tatum (), Nikola Vucevic () ve Trae Young (Atlanta Hawks) parkeye çıkacak.

3 sayı yarışmasında, unvanını korumaya çalışacak Devin Booker (Phoenix Suns), 2006 şampiyonu Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), 2015 şampiyonu Stephen Curry (Golden State Warriors), Damian Lillard, Seth Curry (), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) ve Kemba Walker'dan () oluşan 10 isim yer alacak.

Geçmiş yıllarda Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin kazandığı smaç yarışmasında ise Charlotte Hornets'tan Miles Bridges, Atlanta Hawks'tan John Collins, 'ten Dennis Smith ve Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo mücadele edecek.

  1. 16.2.2019 11:51
  2. Güncelleme: 16.2.2019 11:52
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