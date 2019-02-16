NBA yetenek 3 sayı ve smaç yarışmaları ne zaman? NBA All Star 2019

NBA All Star 2019 yılında da heyecanlı bir şekilde başladı... Ünlüler maçı, yükselen yıldızlar maçı oynanırken dev heyecan yetenek, üçlük ve smaç yarışmaları ile devam ediyor....

Peki son olarak All Star maçından da oluşacak etkinlikler ne zaman?

Etkinlikler, Türkiye'de S Sports ve NBA TV'de yayınlanacak.

Yayın takvimi ise şu şekilde:

Yetenek, üçlük ve smaç yarışmaları: 17 Şubat, 04:00

68'inci NBA All-Star Maçı (LeBron-Antetokounmpo): 18 Şubat, 04:00

Uzun ve kısa oyuncuları karşı karşıya getirecek yetenek yarışmasında Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Vucevic (Orlando Magic) ve Trae Young (Atlanta Hawks) parkeye çıkacak.

3 sayı yarışmasında, unvanını korumaya çalışacak Devin Booker (Phoenix Suns), 2006 şampiyonu Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), 2015 şampiyonu Stephen Curry (Golden State Warriors), Damian Lillard, Seth Curry (Portland Trail Blazers), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) ve Kemba Walker'dan (Charlotte Hornets) oluşan 10 isim yer alacak.

Geçmiş yıllarda Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin kazandığı smaç yarışmasında ise Charlotte Hornets'tan Miles Bridges, Atlanta Hawks'tan John Collins, New York Knicks'ten Dennis Smith ve Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo mücadele edecek.