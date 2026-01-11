Hellas Verona-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Serie A

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Serie A'da heyecan hız kesmeden devam ederken, futbolseverlerin gözü Hellas Verona – Lazio karşılaşmasına çevrildi. Ligdeki konumlarını güçlendirmek isteyen iki ekip, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 17:13 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 17:14
Hellas Verona-Lazio maçını canlı takip et

İtalya Serie A'da heyecan hız kesmeden devam ederken, futbolseverlerin gözü Hellas Verona - Lazio karşılaşmasına çevrildi. Ligdeki konumlarını güçlendirmek isteyen iki ekip, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Maç öncesi sporseverler, Hellas Verona-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Serie A'nın dikkat çeken karşılaşmasına dair yayın bilgileri ve maç saati merak konusu olmaya devam ediyor.

HELLAS VERONA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hellas Verona - Lazio maçı, İtalya Serie A kapsamında 11 Ocak 2026 günü saat 20:00 (TSİ)'de oynanacak.

HELLAS VERONA-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT 2 tarafından yayınlanacak.

