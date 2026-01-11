Fenerbahçe'den geçmiş olsun paylaşımı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek mutlu sona ulaştı ve kupayı müzesine götürmeye hak kazandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve 2-0'lık sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada maç sonunda oluşan yoğunluk nedeniyle iki taraftarın yaralandığı aktarıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmanın ardından, stat çıkışında yaşanan yoğunluk sırasında meydana gelen talihsiz bir olay sonucu iki Fenerbahçeli taraftarımızın yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Maç bitimi sonrasında çıkış alanlarında oluşan yoğunluk esnasında, tel bariyerlerle temas edilmesi sonucu taraftarlarımızda ciddi yaralanmalar meydana gelmiştir. Yaralı taraftarlarımıza olay yerinde ilk müdahale yapılmış, ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir.

Taraftarlarımızın tedavileri hastanede devam etmekte olup, sağlık durumları kulübümüz tarafından yakından takip edilmektedir.

Yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve büyük Fenerbahçe camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."