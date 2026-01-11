CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den geçmiş olsun paylaşımı!

Fenerbahçe'den geçmiş olsun paylaşımı!

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçının ardından stadın çıkışında yaşanan yoğunluk nedeniyle iki taraftarının yaralandığını açıkladı. İşte sarı-lacivertli kulübün geçmiş olsun paylaşımı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 17:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den geçmiş olsun paylaşımı!

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek mutlu sona ulaştı ve kupayı müzesine götürmeye hak kazandı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve 2-0'lık sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada maç sonunda oluşan yoğunluk nedeniyle iki taraftarın yaralandığı aktarıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmanın ardından, stat çıkışında yaşanan yoğunluk sırasında meydana gelen talihsiz bir olay sonucu iki Fenerbahçeli taraftarımızın yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Maç bitimi sonrasında çıkış alanlarında oluşan yoğunluk esnasında, tel bariyerlerle temas edilmesi sonucu taraftarlarımızda ciddi yaralanmalar meydana gelmiştir. Yaralı taraftarlarımıza olay yerinde ilk müdahale yapılmış, ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir.

Taraftarlarımızın tedavileri hastanede devam etmekte olup, sağlık durumları kulübümüz tarafından yakından takip edilmektedir.

Yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve büyük Fenerbahçe camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor!
Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan Hane İslam Eserleri Sergisi'nde net mesaj! 3 çocuk çağrısını yineledi: "Bu neslin artması lazım"
G.Saray'dan derbi sonrası önemli açıklama!
Arroyo'dan Beşiktaş dönemine dair flaş açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe resmen açıkladı! F.Bahçe resmen açıkladı! 16:43
G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor! G.Saray Hakan'dan vazgeçmiyor! 16:37
12 Ocak Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 12 Ocak Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? 16:30
Sarıyer son nefeste! Sarıyer son nefeste! 16:16
Levante Espanyol maçı bilgileri Levante Espanyol maçı bilgileri 16:15
G.Saray'dan derbi sonrası önemli açıklama! G.Saray'dan derbi sonrası önemli açıklama! 15:58
Daha Eski
Zaniolo'dan ameliyat açıklaması! Zaniolo'dan ameliyat açıklaması! 15:46
Aktepe'de kazanan Keçiörengücü Aktepe'de kazanan Keçiörengücü 15:37
Trabzonspor deplasmanda galip! Trabzonspor deplasmanda galip! 15:31
Noa Lang hayatı ve kariyeri Noa Lang hayatı ve kariyeri 15:16
G.Saray'da Fethiyespor hazırlıkları G.Saray'da Fethiyespor hazırlıkları 15:08
Fırtına'da kupa mesaisi! Fırtına'da kupa mesaisi! 15:02