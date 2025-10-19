Toprak Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya'nın Jerez de la Frontera şehrindeki Jerez-Angel Nieto pistinde düzenlenen 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağında yarışan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, sezonu zirvede tamamlayarak dünya şampiyonluğunu ilan etti. Arka arkaya 2'nci, toplamda 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşan Razgatlıoğlu bunu başaran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Toprak Razgatlıoğlu, superpole yarışında Nicolo Bulega tarafından yarış dışı bırakılarak dezavantajlı duruma düşmüş ve kritik yarışa 10. cepten başlamıştı.