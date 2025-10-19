Toprak Razgatlıoğlu 3. kez dünya şampiyonu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışını 3. sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, sezonu zirvede bitirdi ve böylelikle üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaştı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 15:39 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 15:56
İspanya'nın Jerez de la Frontera şehrindeki Jerez-Angel Nieto pistinde düzenlenen 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağında yarışan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, sezonu zirvede tamamlayarak dünya şampiyonluğunu ilan etti. Arka arkaya 2'nci, toplamda 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşan Razgatlıoğlu bunu başaran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Toprak Razgatlıoğlu, superpole yarışında Nicolo Bulega tarafından yarış dışı bırakılarak dezavantajlı duruma düşmüş ve kritik yarışa 10. cepten başlamıştı.

