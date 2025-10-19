CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu'na skandal müdahale! İlk 7'de bitirmesi yetiyordu

Toprak Razgatlıoğlu'na skandal müdahale! İlk 7'de bitirmesi yetiyordu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 dünya şampiyonluğu için Superpole yarışında ilk 7 sırada bitirse bile yetecek olan yarışta, rakibi Nicolo Bulega'nın çarpmasıyla yarış dışı kaldı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 12:48
Toprak Razgatlıoğlu'na skandal müdahale! İlk 7'de bitirmesi yetiyordu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki son etabının Superpole yarışında, en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu mücadeleyi tamamlayamadı.

WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında Superpole yarışı, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentinde bulunan 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde koşuldu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 10 turluk Superpole yarışına, birinci sıradan başladı.

Milli motosikletçi, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'yı geçerek yarış liderliğini aldığı anlardan sonra rakibi motosikletiyle Toprak'a çarptı. Toprak, motorunun düşmesi sonucu pist dışında kaldı.

Bu sonuçla 2025 dünya şampiyonluğu için bu yarışta ilk 7'de olmasıyla sadece 3 puana ihtiyacı olan Toprak, şampiyonluğu bugün TSİ 15.00'te koşulacak ana yarışa bıraktı.

Yarıştan sonra izleyenler Bulega'ya tepki gösterirken, Toprak Razgatlıoğlu lehine ise tezahüratta bulundu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yarışlara hazırladığı milli motosikletçinin Jerez'deki Superpole yarışını, takımla birlikte merkezden izledi.

