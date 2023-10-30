Haberler Motor Sporları Formula 1 Meksika Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Meksika Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Son dakika spor haberleri... Formula 1'in 20. ayağı olan Meksika Grand Prix'sini, Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 08:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Formula 1 Meksika Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sini de kazandı.

Başkent Meksiko'daki 4.304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışı ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 16. kez podyumun zirvesine çıktı.

Hollandalı sporcu, geçen sezon kazandığı 15 yarışla kırdığı "bir sezonda en çok birincilik elde eden pilot" rekorunu Meksika'da geliştirdi.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın ikinciliği elde ettiği Meksika'da, Ferrari pilotu Charles Leclerc üçüncü oldu.

Şampiyonanın 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 5 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 491

2. Sergio Perez (Meksika): 240

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 220

4. Carlos Sainz (İspanya): 183

5. Fernando Alonso (İspanya): 183

TAKIMLAR

1. Red Bull: 731

2. Mercedes: 371

3. Ferrari: 349

4. McLaren: 256

5. Aston Martin: 236

DİĞER
Son dakika haberi: Marsilya-Lyon maçındaki skandal sonrası flaş gelişme! Grosso'nun yüzü paramparça olmuştu...
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze'ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor
Davinson Sanchez'den ters köşe!
Cimbom'dan 'acil transfer' operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MotoGP'nin Tayland ayağını Jorge Martin kazandı
Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? | 30 Ekim 2023 bankalar çalışıyor mu?
SAFİR 9 BÖLÜM FULL İZLE | atv Safir son bölüm
Ömer 30 Bölüm fragmanı izle | Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta bir kriz daha! Beşiktaş'ta bir kriz daha! 09:13
Vitor Hugo bombası! Trabzonspor'a dönüyor Vitor Hugo bombası! Trabzonspor'a dönüyor 09:12
Flaş Fred sözleri! "Daha önce uyarmıştım" Flaş Fred sözleri! "Daha önce uyarmıştım" 08:59
F1 Meksika GP'de kazanan Max Verstappen! F1 Meksika GP'de kazanan Max Verstappen! 08:49
VAR'a tepki gösterdi! "O odada ne işin var" VAR'a tepki gösterdi! "O odada ne işin var" 08:46
Dikkat çeken yorum! "Adeta gövde gösterisi yapıyor" Dikkat çeken yorum! "Adeta gövde gösterisi yapıyor" 08:30
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Ekim bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 30 Ekim bugün kimin maçı var? 08:24
A. Madrid sahasında hata yapmadı! A. Madrid sahasında hata yapmadı! 01:07
A. Madrid sahasında hata yapmadı! A. Madrid sahasında hata yapmadı! 01:07
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 00:55
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 00:54
G.Saray'dan dikkat çeken istatistik! G.Saray'dan dikkat çeken istatistik! 00:31