Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışta 6. oldu - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Milli motosikletçi 'daki ilk yarışta 6. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışta 6. oldu

Milli motosikletçi 'nda sezonun dördüncü etabında 'daki ilk yarışta altıncı sırayı aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre mücadelesine 'da devam edildi.

Sezona şampiyonluk hedefiyle giren milli motosikletçi , 5 bin 77 metre uzunluğundaki MotorLand Aragon Pisti'nde yapılan ilk yarışta altıncı oldu.

Yarışa 11. cepten başlayan PATA Yamaha takımının pilotu Toprak, ilk turlardan itibaren üst sıralara doğru tırmanarak yedinci sıraya yerleşti.

18 turluk yarışın son bölümünde altıncı sıraya yükselen Toprak Razgatlıoğlu, son tura kadar yerini koruyarak damalı bayraktan geçmeyi başardı.

İspanya'daki ilk yarışı İngiliz pilot Scott Redding kazanırken, takım arkadaşı İngiliz Chaz Davies ikinci, bir diğer İngiliz sürücü Jonathan Rea'da üçüncülük elde etti.

Milli sporcu Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor.

Toprak, İspanya'da yarın TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, TSİ 15.00'te de etabın ikinci yarışında start alacak.

  1. 29.08.2020
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