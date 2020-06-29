Mercedes ırkçılığa karşı Formula 1'de siyah araçla yarışacak
Formula 1 takımlarından Mercedes, ırkçılığa karşı başlatılan kampanya kapsamında bu sezon siyah renkli araçla yarışacağını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca, araç üzerinde "Irkçılığı bitirin" yazısının yer alacağı kaydedildi.
Formula 1 takımlarından Mercedes, ırkçılığa karşı başlatılan kampanya kapsamında bu sezon siyah renkli araçla yarışacak.
Mercedes'ten yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatı değerlidir" kampanyası hatırlatılarak, takımın her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durduğu belirtildi.
Takımın bu kapsamda 2020 sezonu için bazı değişikliklere gittiği, geleneksel gümüş rengi yerine siyah renkli araçla yarışılacağı ve araçta "Irkçılığı bitirin" yazısının yer alacağı kaydedildi.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından Formula 1'de ırkçılığa sessiz kalanlara tepki göstermişti.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk yarış, 5 Temmuz'da Avusturya'da yapılacak.
- 29.06.2020
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