Mercedes ırkçılığa karşı Formula 1'de siyah araçla yarışacak - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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ırkçılığa karşı Formula 1'de siyah araçla yarışacak

Mercedes ırkçılığa karşı Formula 1'de siyah araçla yarışacak

Formula 1 takımlarından , ırkçılığa karşı başlatılan kampanya kapsamında bu sezon siyah renkli araçla yarışacağını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca, araç üzerinde "Irkçılığı bitirin" yazısının yer alacağı kaydedildi.

Formula 1 takımlarından , ırkçılığa karşı başlatılan kampanya kapsamında bu sezon siyah renkli araçla yarışacak.

Mercedes'ten yapılan açıklamada, "Siyahilerin hayatı değerlidir" kampanyası hatırlatılarak, takımın her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durduğu belirtildi.

Takımın bu kapsamda 2020 sezonu için bazı değişikliklere gittiği, geleneksel gümüş rengi yerine siyah renkli araçla yarışılacağı ve araçta "Irkçılığı bitirin" yazısının yer alacağı kaydedildi.

Mercedes pilotu , ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından Formula 1'de ırkçılığa sessiz kalanlara tepki göstermişti.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk yarış, 5 Temmuz'da 'da yapılacak.

  1. 29.06.2020
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