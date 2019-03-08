MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de en çok yarış kazanan sürücüler İtalyanlar oldu.
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de en çok yarış kazanan sürücüler İtalyanlar oldu.
Bu yıl 71. kez düzenlenecek MotoGP'de İtalyan sürücüler, 20 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Büyük Britanya 17 şampiyonlukla ikinci sırada yer aldı, ABD'li sürücüler ise 15 kez mutlu sona ulaştı.
Son 7 yılın şampiyonu İspanyolların 9, Avustralyalıların 8 kez zafere ulaştığı organizasyonda, bir defa da Rodezyalı pilot şampiyonluk kürsüsüne çıktı.
AGOSTİNİ BAŞI ÇEKİYOR
İtalyan Giacomo Agostini, MotoGP'de en fazla şampiyonluk yaşayan isimler sıralamasında zirvede yer aldı.
Agostini, MotoGP'de 1966 ile 1975 yılları arasında 7'si üst üste olmak üzere 8 kez mutlu sona ulaştı. Diğer bir İtalyan sürücü Valentino Rossi, 7 defa şampiyonluğa ulaşarak ikinci sırayı elde etti.
Avustralyalı Mick Doohan ve son 3 yılın şampiyonu İspanyol Marc Marquez ise 5'er kezle üçüncü sırayı paylaştı.
3 KEZ İSTANBUL'DA YAPILDI
MotoGP etaplarına İstanbul Park pisti 3 kez ev sahipliği yaptı.
İstanbul'da 2005, 2006 ve 2007 yıllarında düzenlenen MotoGP yarışlarında iki kez İtalyan Marco Melandri, bir defa da Avustralyalı Casey Stoner birinci oldu.
YILLAR VE ŞAMPİYONLAR
MotoGP'de 1949'dan bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar şunlar:
|Yıl
|Pilot
|Takımı
|Ülke
|1949
|Leslie Graham
|AJS
|Büyük Britanya
|1950
|Umberto Masetti
|Gilera
|İtalya
|1951
|Geoff Duke
|Norton
|Büyük Britanya
|1952
|Umberto Masetti
|Gilera
|İtalya
|1953
|Geoff Duke
|Gilera
|Büyük Britanya
|1954
|Geoff Duke
|Gilera
|Büyük Britanya
|1955
|Geoff Duke
|Gilera
|Büyük Britanya
|1956
|John Surtees
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1957
|Libero Liberati
|Gilera
|İtalya
|1958
|John Surtees
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1959
|John Surtees
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1960
|John Surtees
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1961
|Gary Hocking
|MV Agusta
|Rodezya
|1962
|Mike Hailwood
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1963
|Mike Hailwood
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1964
|Mike Hailwood
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1965
|Mike Hailwood
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1966
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1967
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1968
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1969
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1970
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1971
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1972
|Giacomo Agostini
|MV Agusta
|İtalya
|1973
|Phil Read
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1974
|Phil Read
|MV Agusta
|Büyük Britanya
|1975
|Giacomo Agostini
|Yamaha
|İtalya
|1976
|Barry Sheene
|Suzuki
|Büyük Britanya
|1977
|Barry Sheene
|Suzuki
|Büyük Britanya
|1978
|Kenny Roberts
|Yamaha
|ABD
|1979
|Kenny Roberts
|Yamaha
|ABD
|1980
|Kenny Roberts
|Yamaha
|ABD
|1981
|Marco Lucchinelli
|Suzuki
|İtalya
|1982
|Franco Uncini
|Suzuki
|İtalya
|1983
|Freddie Spencer
|Honda
|ABD
|1984
|Eddie Lawson
|Yamaha
|ABD
|1985
|Freddie Spencer
|Honda
|ABD
|1986
|Eddie Lawson
|Yamaha
|ABD
|1987
|Wayne Gardner
|Honda
|Avustralya
|1988
|Eddie Lawson
|Yamaha
|ABD
|1989
|Eddie Lawson
|Honda
|ABD
|1990
|Wayne Rainey
|Yamaha
|ABD
|1991
|Wayne Rainey
|Yamaha
|ABD
|1992
|Wayne Rainey
|Yamaha
|ABD
|1993
|Kevin Schwantz
|Suzuki
|ABD
|1994
|Mick Doohan
|Honda
|Avustralya
|1995
|Mick Doohan
|Honda
|Avustralya
|1996
|Mick Doohan
|Honda
|Avustralya
|1997
|Mick Doohan
|Honda
|Avustralya
|1998
|Mick Doohan
|Honda
|Avustralya
|1999
|Alex Criville
|Honda
|İspanya
|2000
|Kenny Roberts Jr
|Suzuki
|ABD
|2001
|Valentino Rossi
|Honda
|İtalya
|2002
|Valentino Rossi
|Honda
|İtalya
|2003
|Valentino Rossi
|Honda
|İtalya
|2004
|Valintino Rossi
|Yamaha
|İtalya
|2005
|Valentino Rossi
|Yamaha
|İtalya
|2006
|Nicky Hayden
|Honda
|ABD
|2007
|Casey Stoner
|Ducati
|Avustralya
|2008
|Valentino Rossi
|Yamaha
|İtalya
|2009
|Valentino Rossi
|Yamaha
|İtalya
|2010
|Jorge Lorenzo
|Yamaha
|İspanya
|2011
|Casey Stoner
|Honda
|Avustralya
|2012
|Jorge Lorenzo
|Yamaha
|İspanya
|2013
|Marc Marquez
|Honda
|İspanya
|2014
|Marc Marquez
|Honda
|İspanya
|2015
|Jorge Lorenzo
|Yamaha
|İspanya
|2016
|Marc Marquez
|Honda
|İspanya
|2017
|Marc Marquez
|Honda
|İspanya
|2018
|Marc Marquez
|Honda
|İspanya
- 08.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 11:59
-
Trabzonspor'da affedilen Olcay Şahan konuştu!
Toplam 1
Yorum
-20derecede kapının önüne bekleyen köpek o.ş.. nasıl şimdikişu anlarını düşünüp seyirciye oynamadan insan gibi olsan bişey yoktu kuduz it ndayeye feguliye saldırıp haksız kırmızı çıkıyorb
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 13
Yorum
Rk kurtuluş için gerekliyse Gercek fenerli taraftar 1 paket sigara parasını katkı yapmalı, buna tepki duymamalı
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Fırat Aydınus kızağa çekildi
Toplam 1
Yorum
cçay fazla sürmez haftaya 4 büyüklerin maçına ödül olarak veriler her zaman böyle olmuştur .bizde ceza yok ödül var
MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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