MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de en çok yarış kazanan sürücüler İtalyanlar oldu.

Bu yıl 71. kez düzenlenecek MotoGP'de İtalyan sürücüler, 20 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Büyük Britanya 17 şampiyonlukla ikinci sırada yer aldı, ABD'li sürücüler ise 15 kez mutlu sona ulaştı.

Son 7 yılın şampiyonu İspanyolların 9, Avustralyalıların 8 kez zafere ulaştığı organizasyonda, bir defa da Rodezyalı pilot şampiyonluk kürsüsüne çıktı.



AGOSTİNİ BAŞI ÇEKİYOR

İtalyan Giacomo Agostini, MotoGP'de en fazla şampiyonluk yaşayan isimler sıralamasında zirvede yer aldı.

Agostini, MotoGP'de 1966 ile 1975 yılları arasında 7'si üst üste olmak üzere 8 kez mutlu sona ulaştı. Diğer bir İtalyan sürücü Valentino Rossi, 7 defa şampiyonluğa ulaşarak ikinci sırayı elde etti.

Avustralyalı Mick Doohan ve son 3 yılın şampiyonu İspanyol Marc Marquez ise 5'er kezle üçüncü sırayı paylaştı.

3 KEZ İSTANBUL'DA YAPILDI

MotoGP etaplarına İstanbul Park pisti 3 kez ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da 2005, 2006 ve 2007 yıllarında düzenlenen MotoGP yarışlarında iki kez İtalyan Marco Melandri, bir defa da Avustralyalı Casey Stoner birinci oldu.

YILLAR VE ŞAMPİYONLAR

MotoGP'de 1949'dan bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar şunlar: