MotoGP'de 8 İspanyol pilot yarışacak

Katar'da hafta sonunda başlayacak MotoGP'nin 2019 sezonunda, 22 pilot şampiyonluk için mücadele edecek.

MotoGP'de bu sezon 8 pilotla İspanyollar, başı çekecek. Maverick Vinales, Joan Mir, Aleix Espargaro, Alex Rins, Pol Espargaro, Tito Rabat, Marc Marquez ve Jorge Lorenzo şampiyonluğu İspanya'ya getirmeye çalışacak.

Pilotların ülke sıralamasında İspanya'nın ardından 6 sürücüyle İtalya ikinci sırada yer alırken, Fransa 2, Çekya, Büyük Britanya, Avustralya, Japonya, Malezya ve Portekiz'den de birer sürücü MotoGP'de yarışacak.

ROSSİ, 322 GRAND PRİX İLE EN DENEYİMLİSİ

Bu sezon yarışacak pilotlar arasında en çok grand prix'ye çıkan deneyimli isim olarak Valentino Rossi ön plana çıkıyor.

Organizasyonun en yaşlı sürücüsü konumundaki 40 yaşındaki İtalyan sürücü, 7 şampiyonluk yaşadığı MotoGP kariyerinde 322 grand prix'ye çıkarken, 89 yarıştan da zaferle ayrıldı.

Söz konusu şampiyonada 195 grand prix'de mücadele eden İtalyan Andrea Dovizioso ile 188 yarışa katılan İspanyol Jorge Lorenzo da organizasyonun tecrübeli diğer pilotları arasında yer alıyor.

3 PİLOT ŞAMPİYONLUK YAŞADI

MotoGP'de bu sezon mücadele edecek pilotlardan 3'ü, daha önce bu organizasyonda dünya şampiyonluğu yaşadı.

7 şampiyonlukla İtalyan Rossi zirvede yer alırken, İspanyol sürücülerden Marc Marquez 5, Jorge Lorenzo ise 3 defa mutlu sona ulaştı.

EN GENÇ ŞAMPİYON MARQUEZ

MotoGP'de son 6 sezonun 5'ini zirvede bitiren Marc Marquez, 2013'te 20 yaşında elde ettiği kupayla organizasyonun en genç şampiyonu unvanını sürdürüyor.

MotoGP'deki henüz ilk yılında bu unvanı kazanan bu sezonun da en favori yarışçısı konumundaki Marquez, 1978 yılında şampiyonluk yaşayan ABD'li Kenny Roberts'ın ardından çaylak sezonunda pilotlar klasmanını lider tamamlayan ilk isim olarak öne çıkıyor.

4 YENİ PİLOT

MotoGP'de bu sezon 4 yeni pilot boy gösterecek.

Fransız Fabio Quartararo, İspanyol Joan Mir, İtalyan Francesco Bagnaia ve Portekizli Miguel Oliveira, bu sezon MotoGP'de ilk deneyimini yaşayacak.

Şampiyonada 19 yaşındaki Quartararo en genç sürücü olarak öne çıkarken, geçen sezon Moto2'de zirveye çıkan Bagnaia'nın performansı ise merakla bekleniyor.

PİLOTLAR VE TAKIMLARI

MotoGP'de yeni sezonda mücadele edecek 22 pilot ve takımları şöyle:

Repsol Honda: Marc Marquez (İspanya), Jorge Lorenzo (İspanya)

Monster Energy Yamaha: Valentino Rossi (İtalya), Maverick Vinales (İspanya)

Mission Winnow Ducati: Andrea Dovizioso (İtalya), Danilo Petrucci (İtalya)

Red Bull KTM Factory: Johann Zarco (Fransa), Pol Espargaro (İspanya)

Reale Avintia: Karel Abraham (Çekya), Tito Rabat (İspanya)

Petronas Yamaha: Fabio Quartararo (Fransa), Franco Morbidelli (İtalya)

Aprilia Gresini: Andrea Iannone (İtalya), Aleix Espargaro (İspanya)

LCR Honda: Cal Crutchlow (Büyük Britanya), Takaaki Nakagami (Japonya)

Suzuki Ecstar: Joan Mir (İspanya), Alex Rins (İspanya)

Alma Pramac: Jack Miller (Avustralya), Francesco Bagnaia (İtalya)

Red Bull KTM Tech 3: Hafizh Syahrin (Malezya), Miguel Oliveira (Portekiz)