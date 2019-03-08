Kadir Erbay ilk kez Asya Yetenek Kupası'nda sahne alacak
08 Mart 2019, Cuma
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ilk kez 'nda sahne alacak

Kadir Erbay ilk kez Asya Yetenek Kupası'nda sahne alacak

Milli motosikletçi, kupanın 'da yapılacak ilk ayağında piste çıkacak.

Milli motosikletçi , yarın başlayacak Kupası'nda ilk kez piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, ilk ayakta Türk sporcunun yanı sıra , Tayland, , ve 'dan isimler yer alacak.

12 yaşındaki genç yetenek yarın saat 12.40'ta sıralama, aynı gün saat 16.35'te de 14 turluk ilk yarışına çıkacak. Milli sporcu, 10 Mart Pazar günü, saat 13.50'de de 14 turdan oluşan ikinci yarışta Losail Pisti'nde mücadele edecek.

Idemitsu 'nın diğer ayakları ise mart, haziran, ekim ve kasım aylarında Tayland, Malezya ve Japonya'da gerçekleştirilecek.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 10:12
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