Kadir Erbay ilk kez Asya Yetenek Kupası'nda sahne alacak
Milli motosikletçi, kupanın Katar'da yapılacak ilk ayağında piste çıkacak.
Milli motosikletçi Kadir Erbay, yarın başlayacak Idemitsu Asya Yetenek Kupası'nda ilk kez piste çıkacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, ilk ayakta Türk sporcunun yanı sıra Japonya, Tayland, Malezya, Avustralya ve Endonezya'dan isimler yer alacak.
12 yaşındaki genç yetenek yarın saat 12.40'ta sıralama, aynı gün saat 16.35'te de 14 turluk ilk yarışına çıkacak. Milli sporcu, 10 Mart Pazar günü, saat 13.50'de de 14 turdan oluşan ikinci yarışta Losail Pisti'nde mücadele edecek.
Idemitsu Asya Yetenek Kupası'nın diğer ayakları ise mart, haziran, ekim ve kasım aylarında Tayland, Malezya ve Japonya'da gerçekleştirilecek.
- 08.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 10:12
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www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
Kadir Erbay ilk kez Asya Yetenek Kupası'nda sahne alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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