Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın finali Afyonkarahisar'da
07 Mart 2019, Perşembe
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'nın finali 'da

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın finali Afyonkarahisar'da

'nın final ayağı 8 Eylül'de ilk kez 'da organize edilecek.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile birlikte 'a verilen 'nda birbirinden ünlü kadın motosikletçiler start alacak. Beş ayaktan oluşan şampiyona , Portekiz, Çekya ve 'nın ardından 'de yapılacak. Geçen senenin şampiyonu İtalyan Kiara Fontanesi başta olmak üzere Hollandalı Nancy Van De Ven, Alman Larissa Papenmeier, Danimarkalı Sara Andersen ve Belçikalı Amandine Verstappen Türkiye'ye gelecek.

Başta; Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, İtalya, İngiltere, İsviçre, İspanya, İrlanda, Hollanda, Norveç, Portekiz ve 'dan kadın yarışçıların mücadele ettikleri şampiyonada Türk sporcular da start alacak. Türkiye Motokros Şampiyonası'nda erkek sporcularla birlikte ter döken Büşra Yılmaz ve Efnan Valimaki başta olmak üzere Türk kadın sporcular da yarışta yer alacak.

Öte yandan Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası'nın final yarışları da aynı tarihlerde düzenlenecek.

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 10:00
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