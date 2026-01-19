CANLI SKOR ANA SAYFA
Soungoutou Magassa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Magassa piyasa değeri

Soungoutou Magassa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Magassa piyasa değeri

Atletik yapısı ve enerjisiyle ön plana çıkan Soungoutou Magassa, transfer döneminde Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Genç futbolcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Soungoutou Magassa kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Magassa piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Soungoutou Magassa istatistikleri ve kariyeri...

Soungoutou Magassa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Magassa piyasa değeri

Fizik gücü ve yüksek enerjisiyle dikkat çeken Soungoutou Magassa, transfer gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Türk kulüpleriyle anılması, genç futbolcuya olan ilgiyi artırırken futbolseverler "Soungoutou Magassa kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle Magassa'nın güncel piyasa değeri merak konusu olurken, kariyeri ve sahadaki performansına dair detaylar yakından takip ediliyor. İşte Soungoutou Magassa'nın istatistikleri ve futbol yolculuğuna dair öne çıkan bilgiler…

Soungoutou Magassa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Magassa piyasa değeri

SOUNGOUTOU MAGASSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Soungoutou Magassa, 8 Ekim 2003 tarihinde Fransa'nın Stains bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine İngiltere'de devam eden Magassa 1,90 metre boyuna sahip.

Soungoutou Magassa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Magassa piyasa değeri

SOUNGOUTOU MAGASSA MEVKİSİ NE?

Enerjisi ve fizik gücüyle ön plana çıkan Soungoutou Magassa ön libero mevkisinde oynuyor. Defansif özellikleriyle rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Magassa, aynı zamanda stoper ve merkez orta saha bölgelerinde de forma giyiyor.

Soungoutou Magassa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Magassa piyasa değeri

SOUNGOUTOU MAGASSA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2021 yılında Monaco B takımında başlayan Soungoutou Magassa, 2022 yılında ise Monaco'nun as takımına yükselmeyi başardı. Burada gösterdiği başarılı performansla West Ham United'ın dikkatini çeken Magassa, 2025 senesinde İngiliz ekibine transfer oldu.

Soungoutou Magassa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Magassa piyasa değeri

SOUNGOUTOU MAGASSA İSTATİSTİKLERİ

Fransa ve İngiltere'de toplam 93 maça çıkan Soungoutou Magassa, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 2 asist yaptı. Fransa Milli Takımı'nda henüz süre bulamayan Magassa, altyapı takımlarında toplam 21 karşılaşmada forma giydi.

Soungoutou Magassa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Magassa piyasa değeri

SOUNGOUTOU MAGASSA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Soungoutou Magassa piyasa değeri 17 milyon euro.

Beşiktaş'ta flaş gelişme! Rafa Silva...
