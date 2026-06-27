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Haberler Basket Erkek Milli 12 Dev Adam'ın Antalya kampı tamamlandı

12 Dev Adam'ın Antalya kampı tamamlandı

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Antalya’daki çalışmalarını hazırlık maçıyla birlikte tamamladı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 13:35
12 Dev Adam'ın Antalya kampı tamamlandı

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, Antalya'daki kampında Rusya ile hazırlık maçı yaptı. Ay-yıldızlılar, mücadeleye Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Malachi Flynn ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 54-30 önde tamamlayan Milliler, rakibini 86-78 mağlup etti. Furkan Korkmaz 13 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve Cedi Osman 14 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Rusya'da ise Kirill Grigori, 20 sayıyla maçı bitirdi.

Milliler, 30 Haziran'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

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