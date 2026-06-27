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Beşiktaş'tan Vlahovic'e rekor teklif!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İtalyan basını, siyah-beyazlıların Sırp golcü için hazırladığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 12:14
Beşiktaş'tan Vlahovic'e rekor teklif!

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basını, siyah-beyazlıların bir süredir görüşme halinde olduğu Sırp forvet için hazırladığı teklifi açıkladı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Beşiktaş, Vlahovic'e komisyonlar, imza bonusları ve maaş dahil toplam 30 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Haberde Dusan Vlahovic'in babası ve menajeri Milos Vlahovic'in oğlunun Bayern Münih ve Barcelona'ya transfer olmasını istediği ancak her iki kulübün de 26 yaşındaki futbolcuya ilgi göstermediği kaydedildi.

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