Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basını, siyah-beyazlıların bir süredir görüşme halinde olduğu Sırp forvet için hazırladığı teklifi açıkladı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Beşiktaş, Vlahovic'e komisyonlar, imza bonusları ve maaş dahil toplam 30 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Haberde Dusan Vlahovic'in babası ve menajeri Milos Vlahovic'in oğlunun Bayern Münih ve Barcelona'ya transfer olmasını istediği ancak her iki kulübün de 26 yaşındaki futbolcuya ilgi göstermediği kaydedildi.

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