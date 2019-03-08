MotoGP'nin yaşayan efsanesi Rossi
"Doktor" lakaplı Rossi, MotoGP tarihinin en çok yarış kazanan, en çok ikinci ve üçüncü olan sürücüsü.
İtalyanların dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü Valentino Rossi, yeni sezonu hafta sonunda Katar'da yapılacak yarışla başlayacak MotoGP'nin birçok unvanını elinde bulunduruyor.
MotoGP'de 7 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan "Doktor" lakaplı Rossi, 1996 yılında 125cc ile başlayan kariyerine, 2000 yılından itibaren MotoGP'de devam etti.
MotoGP kariyerinde toplam 322 yarışa çıkan 40 yaşındaki İtalyan sürücü, en çok yarış kazanan, en çok ikinci ve üçüncü olan pilot unvanlarını elinde bulunduruyor.
REKOR PEŞİNDE
En son 2009 yılında şampiyonluğa ulaşan Rossi, bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemesi halinde vatandaşı Giacomo Agostini'nin rekoruna ortak olacak.
Toplam 7 şampiyonluğu bulunan Rossi, bu sezon 1960'lı yılların sonu ile 1970'li yılların başında elde ettiği 8 şampiyonlukla lider durumda bulunan Agostini'yi yakalamak için mücadele edecek.
İtalyan pilot, geçen yıl genel klasmanda İspanyol Marc Marquez ve vatandaşı Andrea Dovizioso'nun ardından üçüncü sırayı elde etmişti.
89 YARIŞ KAZANDI
"Doktor", MotoGP kariyerinde kazandığı 89 grand prix ile bu alanda lider durumda bulunuyor.
Giacomo Agostini, 68 yarış birinciliği ile ikinci, Avustralyalı Mick Doohan ise 54 zaferle üçüncü sırada yer alıyor.
Rossi, 59 kez ikinci, 48 kez de üçüncü olurken, 55 pole pozisyonu ve 75 de en hızlı tur derecelerine sahip oldu.
MotoGP tarihinde en çok pole pozisyonu kazanan sürücü ise Mick Doohan oldu. Avustralyalı sürücü, kariyerinde 58 pole pozisyonu elde etti.
EN İYİ 10
MotoGP'de tüm zamanların en iyi 10 sürücüsünün istatistikleri şöyle:
|Sürücü
|Ülke
|Kazandığı GP
|2. sıra
|3. sıra
|Pole
|Hızlı tur
|Şam.
|Valentino Rossi
|İtalya
|89
|59
|48
|55
|75
|7
|Giacomo Agostini
|İtalya
|68
|20
|0
|6
|69
|8
|Mick Doohan
|Avustralya
|54
|31
|10
|58
|46
|5
|Jorge Lorenzo
|İspanya
|47
|44
|23
|43
|30
|3
|Casey Stoner
|Avustralya
|38
|11
|20
|39
|29
|2
|Mike Hailwood
|Büyük Britanya
|37
|9
|2
|0
|37
|4
|Eddie Lawson
|ABD
|31
|31
|16
|18
|21
|4
|Dani Pedrosa
|İspanya
|31
|40
|36
|36
|
44
|0
|Marc Marquez
|İspanya
|44
|23
|10
|52
|44
|5
|Kevin Schwantz
|ABD
|25
|13
|13
|29
|26
|1
- 08.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 11:53
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Trabzonspor'da affedilen Olcay Şahan konuştu!
Toplam 1
Yorum
-20derecede kapının önüne bekleyen köpek o.ş.. nasıl şimdikişu anlarını düşünüp seyirciye oynamadan insan gibi olsan bişey yoktu kuduz it ndayeye feguliye saldırıp haksız kırmızı çıkıyorb
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Toplam 13
Yorum
Rk kurtuluş için gerekliyse Gercek fenerli taraftar 1 paket sigara parasını katkı yapmalı, buna tepki duymamalı
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Fırat Aydınus kızağa çekildi
Toplam 1
Yorum
cçay fazla sürmez haftaya 4 büyüklerin maçına ödül olarak veriler her zaman böyle olmuştur .bizde ceza yok ödül var
MotoGP'nin yaşayan efsanesi Rossi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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