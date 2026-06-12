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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı İsmail Yüksek: Avustralya cephesinin açıklamaları komik

İsmail Yüksek: Avustralya cephesinin açıklamaları komik

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızda İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, Avustralya cephesinden yapılan açıklamalara da değindi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 01:37 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 01:46
İsmail Yüksek: Avustralya cephesinin açıklamaları komik

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında pazar günü TSİ 07.00'de Vancouver'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızda İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

"HEYECANIMIZI ORTADAN KALDIRMALIYIZ"

Milli oyuncu, "Artık heyecanımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü turnuva başladı bizim için. Yarından itibaren artık turnuvaya başlıyoruz. Önemli bir turnuva. Heyecanlıyız. Ülkemizi böyle bir turnuvada temsil etmek büyük bir gurur bizim için. İnşallah hayal ettiğimiz yere kadar gideceğiz"

"AVUSTRALYA CEPHESİNİN AÇIKLAMALARI KOMİK"

Avustralyalı futbolcular Aziz Behich ve Milos Degenek'in, Türkiye'nin Dünya Kupası tecrübesi olmadığına yönelik açıklamalarına da değinen İsmail, "Avustralya cephesinden komik açıklamalar geldi. Kendilerine göre herhalde bizi baskıya sokmaya çalışıyorlar ama bana göre komikçe bir söylem. Bizi tanımıyorlar. Bence Türkiye'deki baskıyı çok bilmiyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda da güzel bir başarı elde ettik. Oraya giderken de birçok arkadaşımızın daha önce Avrupa Şampiyonası tecrübesi yoktu. Takımımızda üst düzey takımlarda forma giyen arkadaşlarımız var. Kaliteli, karakterli... Evet ilk defa Dünya Kupası'na katılacak bu ekip ama gerçekten üstesinden gelebileceğimizi önceki turnuvalarda gösterdik." ifadelerini kullandı.

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