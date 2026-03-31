Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Hakkımızla geldik!

Kosova teknik direktörü Foda, “Türkiye çok güçlü bir takım. Fakat biz de buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Uzatmalar ve penaltılar dahil her şeye hazırız” dedi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Kosova teknik direktörü Franco Foda, bugünkü mücadele öncesinde yaptığı açıklamada iddiasını ortaya koydu. Alman çalıştırıcı, Türkiye'nin gücünün farkında olduklarını ama tarih yazmak istediklerinin altını çizerek şunları söyledi: "Türkiye çok güçlü bir takım. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimler var. Fakat biz de buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak. Hangi taktikle oynayacağımı açıklayamam. Türkiye, kısa paslarla ileriye çıkıyor. Topu kaptığımız anda kontrataklarla hareket edeceğiz. Uzatmalar ve penaltılar dahil her şeye hazırız. Slovakya'dan 3 gol yedik, 2 golü kendi hatalarımızla yedik. Biz gereken önlemleri alacağız. En büyük avantajımız kendi evimizde oynamamız."

MİLLİ DUYGULAR ÖN PLANDA

Bugün oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulunan Vedat Muriç, "8 sene Türkiye'de forma giydim. Hepsi benim arkadaşım. Ama yarınki (bugün) maçın önemi bambaşka. Milli duygular ön planda. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlk yarıda Türkiye'nin 2 pozisyonu vardı. Romanya o maçta biraz fazla defans yaptı. Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var" dedi. Muriç, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de oynadı.

G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
İngiltere’de Kasım Garipoğlu’na terör finansmanı suçlaması
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın kasası dolacak!
Flaş transfer kararı! Skriniar ve Asensio...
