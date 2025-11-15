CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da böyle bir şey görmedim tüylerim diken diken oldu!

Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da böyle bir şey görmedim tüylerim diken diken oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 22:26 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 22:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da böyle bir şey görmedim tüylerim diken diken oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Takım kaptanımız, Hakan Çalhanoğlu galibiyetin ardından Bursa'daki atmosfer hakkında konuştu ve taraftara teşekkür etti.

İŞTE HAKAN'IN SÖZLERİ;

"Bursa taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Ben bunu İtalya'da görmedim. Kurtlar Vadisi müziğindeki görüntüde tüylerim diken diken oldu."

İSPANYA MAÇI HAKKINDA

"Sarı kart mevzusu var. Bunu hocamızla değerlendireceğiz. Play-off maçlarında yer almak istediğimiz için risk almamak lazım. Değerlendirmeyi yapacağız. Her ağır mağlubiyet insanı daha da hırslı yapar. Biz de bunu gösteriyoruz. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk zaten ama denedik." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BAHSETTİĞİ O ANLAR

Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Devamını Oku BUNU DA OKU

Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu’ndan anlamlı hareket! Attığı golün ardından…
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip!
A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! 22:10
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 22:04
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 21:53
Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 21:45
Trabzonspor taktik çalıştı Trabzonspor taktik çalıştı 21:23
Hakan'dan şehitlerimize asker selamı Hakan'dan şehitlerimize asker selamı 20:59
Daha Eski
Anadolu Efes'te sakatlık şoku! Larkin'in son durumu... Anadolu Efes'te sakatlık şoku! Larkin'in son durumu... 20:49
A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:27
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü 20:25
Beşiktaş evinde PAOK'u mağlup etti Beşiktaş evinde PAOK'u mağlup etti 20:19
Jannik Sinner finalde! Jannik Sinner finalde! 19:26
Montella kadro tercihini açıkladı! Montella kadro tercihini açıkladı! 19:13