Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da böyle bir şey görmedim tüylerim diken diken oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Takım kaptanımız, Hakan Çalhanoğlu galibiyetin ardından Bursa'daki atmosfer hakkında konuştu ve taraftara teşekkür etti.

İŞTE HAKAN'IN SÖZLERİ;

"Bursa taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Ben bunu İtalya'da görmedim. Kurtlar Vadisi müziğindeki görüntüde tüylerim diken diken oldu."

İSPANYA MAÇI HAKKINDA

"Sarı kart mevzusu var. Bunu hocamızla değerlendireceğiz. Play-off maçlarında yer almak istediğimiz için risk almamak lazım. Değerlendirmeyi yapacağız. Her ağır mağlubiyet insanı daha da hırslı yapar. Biz de bunu gösteriyoruz. İspanya'nın favori olduğunu biliyorduk zaten ama denedik." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BAHSETTİĞİ O ANLAR