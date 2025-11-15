A Milli Takım'ımız ilk 2'yi garantiledi! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Türkiye, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bulgaristan'ı konuk etti. Milli takımımız, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun 18. dakikada penaltıdan ve Atanas Chernev'in 84. dakikada kendine kalesine kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Oyunun kontrolünü maçın büyük bölümünde elinde tutan Türkiye, aldığı bu kritik galibiyetle puanını 12'ye yükseltti ve grupta ilk 2'ye girmeyi garantiledi. Bulgaristan ise puansız şekilde son sırada kaldı.

A Milli Takım, elemelerdeki bir sonraki karşılaşmasını İspanya deplasmanında oynayacak. Bulgaristan ise sahasında Gürcistan'ı ağırlayacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

4. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Abdülkerim'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın pasında kale önünde Kerem'in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

15. dakikada ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda rakip oyuncu barajda topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hakan topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0

21. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem'in plasesinde kaleci Mitov meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

42. dakikada ceza yayı önünde Despodov'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Kenan'ın pasında Kerem'in şutunu kaleci direk dibinden kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

56. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

58. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rusev'in sert şutunda top yan direkten döndü.

66. dakikada Arda'nın sağ kanattan gönderdiği uzun pasta topla buluşan Kenan Yıldız çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

78. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Rusev'in plasesini kaleci Uğurcan kornere çeldi.

84. dakikada sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Chernev topu kalesine gönderdi. 2-0

90. dakikada gelişen kontratakta sol kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Yusuf Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Mitov'da kaldı.

GOL AVERAJI FARKI 14

Milli takım, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın mart ayında oynanacak.

Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bulgaristan karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan İsmail Yüksek, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İsmail, karşılaşmanın 89. dakikasında sarı kart gördü.

HAKAN ÇALHANOĞLU 3. SIRAYA YÜKSELDİ

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 22. golünü Bulgaristan karşısında attı.

Hakan, A Milli Takım'da en fazla gol atanlar sıralamasında 22 golle 3. sıradaki Tuncay Şanlı'yı yakaladı.

ATAKAN KARAZOR İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Atakan Karazor, A Milli Takım formasını ilk kez Bulgaristan karşısında giydi.

Alman ekibi Stuttgart'ta kariyerini sürdüren 29 yaşındaki oyuncu, 80. dakikada sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu ve A Milli Takım formasını ilk kez sırtına geçirdi.

MERİH DEMİRAL 60. MAÇINA ÇIKTI

Milli takımın savunma oyuncularından Merih Demiral, ay-yıldızlı formayla 60. maçına Bulgaristan karşısında çıktı.

Merih, forma giydiği 60 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

MİLLİ TAKIMA BÜYÜK DESTEK

Bursa'da tribünleri dolduran taraftarlar, ay-yıldızlı ekibe 90 dakika boyunca büyük destek verdi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda 42 bin 756 biletli seyirci karşılaşmayı izledi.