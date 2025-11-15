CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Vincenzo Montella'dan Merih Demiral ve Kaan Ayhan sözleri! Sakatlıklarına dair son durum...

Vincenzo Montella'dan Merih Demiral ve Kaan Ayhan sözleri! Sakatlıklarına dair son durum...

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek play-off turuna katılmayı garantiledi. Maçın ardından Milli Takım'ımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 23:00
Vincenzo Montella'dan Merih Demiral ve Kaan Ayhan sözleri! Sakatlıklarına dair son durum...

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek play-off turuna katılmayı garantiledi. Maçın ardından Milli Takım'ımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı. Sonuç almaya ihtiyacı olmayan bir takıma karşı oynadığınızda galip gelmek kolay olmuyor. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Farklı bir skor olabilirdi. Belki bir rekor olabilir, net bilmiyorum, 12 puan topladık grupta. Şanssızlığımız işte FIFA klasmanında 1. sırada olan İspanya var grubumuzda. O şanssızlığımızdan dolayı play-offlara ikinci gidiyoruz. Değerlendireceğimiz noktalar da olacaktır."

"Sahaya çıkan, çıkmayan tüm futbolcularıma tek tek güveniyorum. Kim oynarsa oynasın takımımız rekabetçi olacaktır. Herkese karşı korakor oynarız. Bizim hedefimiz playofflar ve farklı bir şekilde risklere girmek zeki olmaz bizim tarafımızdan. Akıllı olmamız lazım. Kim oynarsa oynasın performans gösterecek. Özgüvenli bir şekilde devam..."

MERİH DEMİRAL VE KAAN AYHAN HAKKINDA

"Merih'in değişikliği teknik bir karardı. Riske girmemek lazım, Abdülkerim zaten sarı kart yemişti. Riske girmek istemedim. Neden bunu yapıyorum? Elimde başka futbolcular da var, onlar bana sonsuz güven veriyor. Herkes inanılmaz mücadele ediyor. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum. Kaan Ayhan konusu biraz daha hassas. Bir kas problemi yaşadı. Çok uzun sürmez ama pozitif olamıyoruz onun durumundan dolayı. O da bizi çok üzdü."

BARIŞ ALPER YILMAZ VE ORKUN KÖKÇÜ NEDEN SÜRE ALMADI?

"Barış ve Orkun'un futbol stilleri agresif. 5 dakika bile oynatma riskine girmedim. İspanya maçında onlarla oynamak istiyorum çünkü."

