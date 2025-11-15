CANLI SKOR ANA SAYFA
Uğurcan Çakır: Gürcistan puan alabilir diye bekliyorduk

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Milli file bekçi Uğurcan Çakır mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 22:31
A Milli Takımı'mızın kalecisi Uğurcan Çakır, Bulgaristan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok üzüldük. Bugün burada işimiz futbol. İşimizi yapmak zorundayız, ne durumda olursak olalım. Onun için buradayız. Aslında ilk yarı 30 dakika fena oynamadık. Kontrol tamamen bizdeydi. 45'e kadar biraz düştük. İçeri girince İspanya'nın 3-0 önde olduğunu öğrendik. Biraz daha stabil oynayıp 2-0 kazanmak istedik. 90 dakika kontrol bizdeydi ama Bulgaristan iyi mücadele etti, 1 topları direkten döndü. Çok şükür... Bulgaristan bence iyi mücadele etti. Ümitlerimiz vardı. Gürcistan puan alabilir diye bekliyorduk. İlk yarı 3-0 önde olunca onlar, ümitlerimiz suya düştü. Bu galibiyeti hak ettik. Ülkemize armağan olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Güzel ülkemizin başı sağ olsun."

"GRUPTA HEDEFİMİZ İKİNCİLİKTİ"

"İspanya maçında iddiamız olmasa da büyük bir maç, iddiamız büyük. İlk maçta kötü oynadık, ağır yenilgi aldık. Bizi kendimize getirdi. Dersler aldık. O maçta bir 3 puan kaybettik. Grupta hedefimiz ikincilikti. İspanya, dünyanın en iyi takımı ve kupanın favorisi. Gerçekçi olmak lazım. 12 puan. O maç dışında kaybetmedik. İlk maçın derslerinden yararlanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Her şey bunun için..." ifadelerini kullandı.

